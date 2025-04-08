不只北韓參戰？澤倫斯基：烏軍俘虜2名為俄作戰中國公民

由烏克蘭前囚犯組成的士兵在烏國頓內次克州一處秘密地點參加戰訓練。歐新社

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）今天在社群媒體上表示，烏軍俘虜了2名為俄軍作戰的中國公民，他已指示烏克蘭外交部立即與北京當局聯繫，釐清中國打算如何回應此事。

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2025年4月8日

法新社等媒體報導，澤倫斯基在社群媒體X上發布影片，顯示1名據信是中國公民的被虜男子。他寫道：「我軍俘虜了2名中國公民，他們是俄軍的作戰成員。」

澤倫斯基也指出，此事發生在烏克蘭領土頓內次克州（Donetsk Oblast），已在他們身上發現身分證件、銀行卡片和個人資料。

此外，澤倫斯基還提及，烏方掌握的情報顯示，還有更多中國公民在占領者俄羅斯 的部隊裡，不僅僅是這兩人而已。

澤倫斯基表示：「我已指示烏克蘭外交部立即與北京當局聯繫，釐清中國打算如何回應此事。」

他指出，俄羅斯以直接或間接方式，將中國和其他國家捲入這場歐洲戰爭，清楚顯示俄國總統普亭（Vladimir Putin）無意結束這場戰爭，他正尋找繼續戰鬥的方法。

澤倫斯基指稱，被俘虜的中國公民目前被烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）拘留。

北韓去年經證實派兵前往支援俄軍，曾引發國際關注。西方官員今年初曾告訴英國廣播公司（BBC），在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk Oblast）作戰的北韓軍人中，僅僅3個月已有近40%的人員傷亡，約有1000人已戰死。

南韓軍方上月表示，北韓今年向俄羅斯增派3000名軍人，並繼續提供飛彈、火砲和彈藥協助莫斯科攻擊烏克蘭。