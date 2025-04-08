我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：對中國104%關稅 自9日午夜生效

最高院叫停聯邦法官裁決 被炒的聯邦僱員無法重返崗位

不只北韓參戰？澤倫斯基：烏軍俘虜2名為俄作戰中國公民

中央社基輔8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由烏克蘭前囚犯組成的士兵在烏國頓內次克州一處秘密地點參加戰訓練。歐新社
由烏克蘭前囚犯組成的士兵在烏國頓內次克州一處秘密地點參加戰訓練。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天在社群媒體上表示，烏軍俘虜了2名為俄軍作戰的中國公民，他已指示烏克蘭外交部立即與北京當局聯繫，釐清中國打算如何回應此事。

法新社等媒體報導，澤倫斯基在社群媒體X上發布影片，顯示1名據信是中國公民的被虜男子。他寫道：「我軍俘虜了2名中國公民，他們是俄軍的作戰成員。」

澤倫斯基也指出，此事發生在烏克蘭領土頓內次克州（Donetsk Oblast），已在他們身上發現身分證件、銀行卡片和個人資料。

此外，澤倫斯基還提及，烏方掌握的情報顯示，還有更多中國公民在占領者俄羅斯的部隊裡，不僅僅是這兩人而已。

澤倫斯基表示：「我已指示烏克蘭外交部立即與北京當局聯繫，釐清中國打算如何回應此事。」

他指出，俄羅斯以直接或間接方式，將中國和其他國家捲入這場歐洲戰爭，清楚顯示俄國總統普亭（Vladimir Putin）無意結束這場戰爭，他正尋找繼續戰鬥的方法。

澤倫斯基指稱，被俘虜的中國公民目前被烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）拘留。

北韓去年經證實派兵前往支援俄軍，曾引發國際關注。西方官員今年初曾告訴英國廣播公司（BBC），在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk Oblast）作戰的北韓軍人中，僅僅3個月已有近40%的人員傷亡，約有1000人已戰死。

南韓軍方上月表示，北韓今年向俄羅斯增派3000名軍人，並繼續提供飛彈、火砲和彈藥協助莫斯科攻擊烏克蘭。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

上一則

快看世界／彩蛋太貴？歡度復活節還有這些替代方案

延伸閱讀

俄收復失土勢如破竹 庫斯克州再奪回一村

俄收復失土勢如破竹 庫斯克州再奪回一村
澤倫斯基首度證實 烏軍在俄貝爾哥羅德地區活動

澤倫斯基首度證實 烏軍在俄貝爾哥羅德地區活動
俄拒無條件停戰 澤倫斯基批美國缺乏回應

俄拒無條件停戰 澤倫斯基批美國缺乏回應
搖滾小子訪白宮服裝引熱議 網友為澤倫斯基喊冤

搖滾小子訪白宮服裝引熱議 網友為澤倫斯基喊冤

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
豪華郵輪瑪麗皇后二號驚傳230人感染諾羅病毒、集體腹瀉嘔吐。(路透資料照)

豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉緊急隔離

2025-04-01 23:25
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
示意圖。（取自123RF）

連跑30年馬拉松 92歲的他「愈跑愈快」打破世界紀錄

2025-04-03 15:30
川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。（路透）

印度：關稅戰是「千載難逢機會」且問題源於中國「入世」

2025-04-08 10:50
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23

超人氣

更多 >
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商
川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算

川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算
關稅來襲好市多要大漲價？CEO如此回應

關稅來襲好市多要大漲價？CEO如此回應