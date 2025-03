澤倫斯基首度認了 烏軍越界攻俄國另一邊境州 軍事分析師這樣說

泰晤士報與路透28日報導,就在烏克蘭軍隊正失去2024年占領的俄羅斯庫斯克州口袋的掌控之際,俄方軍事部落客表示,烏軍已對鄰近的貝爾哥羅德州 發動一次鮮少宣傳的越界侵攻。澤倫斯基 總統則首度承認,烏軍已越過邊境 ,攻入了貝爾哥羅德地區。

俄羅斯軍事部落客近日發布影像,顯示貝爾哥羅德州內被毀的烏軍裝甲車;Rybar、Two Majors與Arkhangel Spetsnaza等俄方Telegram頻道分別報告,烏軍與貝爾哥羅德州的俄軍已在德米多夫卡(Demidovka)等定居點發生激烈衝突。

路透無法獨立證實前述說法,美國智庫戰爭研究所(ISW)評估稱,烏軍發動了一次有限的侵攻,已越過邊境移動了數公里。

Ukrainian forces were geolocated in Popovka, Belgorod near the border, showing the small incursion is still ongoing



Geo: 50.953038 35.356319

Source: t dot me/creamy_caprice/8753 pic.twitter.com/gnvTAhrUiE