普亭曾被指臉腫、跛腳 澤倫斯基斷言：很快就會死

俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日與時任國防部長蕭伊古開會時，被外界解讀癱坐在椅子上，一隻手抓著桌子，說話含糊不清。(美聯社資料照片)

烏克蘭總統澤倫斯基26日赴法國巴黎會見法國總統馬克宏後，接受記者採訪時，聲稱俄羅斯 總統普亭 「很快就會死」，並敦促美歐在施壓上保持團結。另據俄媒報導，即將建造圖們江公路大橋，連接俄與北韓 。而南韓媒體指出，北韓持續援助俄羅斯，今年增派3000士兵。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭時，就有各種傳言稱普亭健康出問題。基輔獨立報報導，澤倫斯基稱普亭希望「繼續掌權直到去世」，野心也不限於烏克蘭，可能導致「與西方直接對抗」。

報導指出，澤倫斯基敦促美歐一致施壓普亭，稱普亭害怕歐美聯盟，希望使之分裂，也害怕自己的死亡，「他很快就會死，這是事實，一切將會結束」。

澤倫斯基還表示，「美國現在不幫普亭擺脫全球孤立非常重要，我認為這很危險，這是最危險時刻之一」。

英國每日郵報指出，儘管普亭經常試圖展現男性氣概，但長期面臨患病謠言，像是被拍到似乎臉部浮腫、腿部抽搐、眼睛充血等模樣，加劇外界揣測。

2022年還發生一起著名事件，普亭與時任國防部長蕭伊古開會時癱在椅子上，一隻手抓著桌子，說話含糊不清。此外，也曾有報導稱普亭不斷咳嗽，手腳似乎無意識抽搐，也有多次走路顯得一拐一拐，遭人揣測可能罹患癌症或帕金森氏症。

不過，天空新聞國防與安全分析師克拉克當時就表示，不能從普亭走路方式推斷他有帕金森氏症，也不能只藉由照片來觀察癌症症狀，這些說法欠缺「有說服力的證據」。

美國中央情報局時任局長伯恩斯也表示，沒有情報指向普亭不穩定或不健康，更開玩笑稱他似乎「太健康了」。

另據俄羅斯新聞社(RIA)引述莫斯科駐平壤大使報導，俄羅斯和北韓很快就會開始建造一座橫跨圖們江(Tumen River)，連接兩國的公路大橋。

在普亭2024年訪問北韓期間，兩國同意建造這座大橋；俄羅斯和北韓當時並簽署了全面戰略夥伴關係協議。

這座公路大橋預定位址在現有「友誼橋」(Friendship Bridge)附近，這座鐵路大橋在韓戰結束後，於1959年投入使用。兩國已經針對興建這座大橋進行多年討論，預計完工後總長850公尺，並將與俄羅斯公路系統連接。

央廣報導，南韓軍方27日表示，北韓今年1月至2月期間又向俄羅斯增派了3000名士兵，並繼續提供飛彈、火炮和彈藥，以協助莫斯科對抗基輔。莫斯科與平壤並未正式證實軍隊部署。

南韓聯合參謀本部的報告指出：「除了人力之外，北韓還繼續提供飛彈、火炮設備和彈藥」。