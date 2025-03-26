我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男主AI換臉演出 楊紫古裝劇等6年終要播出

矽谷VTA罷工落幕 法院下令員工重返崗位

不只維和？馬克宏：歐洲駐烏克蘭部隊可回應俄攻擊

編譯盧思綸／即時報導
法國總統馬克宏（左）26日於巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。(新華社)
法國總統馬克宏（左）26日於巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。(新華社)

法國總統馬克宏26日表示，歐洲武裝部隊會是「烏克蘭手上的牌」，在俄羅斯破壞可能的和平協議時「予以回應」，並且宣布軍援烏克蘭22億歐元（約23.7億美元）；他也指責俄羅斯仍表現出「戰爭欲望」，用新條件當作緩兵之計。

華盛頓郵報報導，馬克宏將在當地27日於巴黎舉行烏克蘭安全峰會， 預計會晤烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲其他31國領袖，商議在烏克蘭的關鍵城鎮、戰略基地及其他地區進行部署。

馬克宏26日結束會晤澤倫斯基後談到可能部署在烏克蘭的歐洲部隊，他表示假如俄烏達成和平協議，烏克蘭再度遭到俄方入侵，「實際上等同歐洲部隊受到攻擊，接下來就是歐洲一貫的參戰框架」。

馬克宏說：「我們的士兵一旦部署與投入戰場，將根據三軍統帥的決策行動；若身處衝突，便會予以回應。」

基輔郵報指出，馬克宏與英國首相施凱爾積極推動歐洲組成「志願者部隊」，協助烏克蘭戰後維和行動。

馬克宏強調，歐洲部隊可以成為「烏克蘭手上的一張牌」，藉此嚇阻俄羅斯再度侵略，但他也強調不會部署在俄烏前線，他表示，「這是一種和平主義的方式」。

不過，澤倫斯基認為現在談歐洲部隊言之過早。此前，澤倫斯基幕僚卓夫科瓦（Igor Zhovkva）告訴法新社，烏克蘭需要的是有實質能力的歐洲駐軍，而不僅僅是維和部隊。

澤倫斯基補充：「沒有人希望把任何國家拖進戰爭。」

根據聯合國，部署維和行動需要衝突各方的同意，而非主權國家或軍事聯盟單方面決定；且執行維和需保持中立公正，除非出於自衛或保護任務授權，否則不得使用武力。

目前俄羅斯25日證實「原則上」同意黑海停火，但要求解除對俄羅斯農產品和化肥出口的部分制裁；美國總統川普與國務卿魯比歐25日、26日先後回應美方評估中。

馬克宏 澤倫斯基

上一則

最大嬰兒出口國之一 韓跨國送養涉侵人權 政府被促道歉

下一則

開箱全球首份AI報紙義大利總部 場地復古思想前衛

延伸閱讀

俄羅斯發動新一波無人機襲擊 澤倫斯基籲制裁莫斯科

俄羅斯發動新一波無人機襲擊 澤倫斯基籲制裁莫斯科
俄夜襲烏克蘭 澤倫斯基老家遭遇最大規模無人機攻擊

俄夜襲烏克蘭 澤倫斯基老家遭遇最大規模無人機攻擊
澤倫斯基樂見停火協議 批評美放寬對俄出口限制

澤倫斯基樂見停火協議 批評美放寬對俄出口限制
俄：絕不容忍北約軍在烏出現 諷法重蹈拿破崙征俄失敗後塵

俄：絕不容忍北約軍在烏出現 諷法重蹈拿破崙征俄失敗後塵

熱門新聞

美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
冰島資料照片。美聯社

36年前與15歲少年生下孩子 冰島兒童部長辭職

2025-03-21 08:54
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57
以色列總理內唐亞胡。（路透）

哈瑪斯政治領袖遇襲身亡 內唐亞胡顧問：打到哈瑪斯求饒釋放59人質

2025-03-22 21:41

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒

加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮