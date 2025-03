全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

美國總統川普 25日承認,俄羅斯總統普亭 可能試圖推遲對烏克蘭 的全面停火,但川普說,他仍然相信莫斯科最終希望結束戰爭。

POLITICO與基輔獨立報報導,就在美國尋求商談俄烏和平協議條款之際,基輔及其盟邦已指控莫斯科藉由提出一張拖延條件和要求的清單,妨礙結束3年戰爭的談判;烏克蘭3月初同意全面無條件停火30天的初步草案,但普亭很快拒絕。

根據轉述,美國右翼媒體極限新聞(Newsmax)記者25日在獨家專訪中提問,是否認為克里姆林宮正在拖延時間,川普表示,「我不知道,我是說,我會在某個時候讓你知道,但我覺得俄羅斯希望看到結束,但也有可能他們正在拖延時間」。

川普指出,他在過去的交易中,曾用同樣戰術來爭取時間。川普說,「這些年來我都這樣做了,你知道,我不想簽合約,我想某種程度上繼續參與競爭,但也許我不完全想這樣做,我不確定」。

Trump: "I think Russia wants to see an end to it. But it could be they're dragging their feet. I've done it over the years. You know, I don't want to sign a contract, I want to sort of stay in the game but maybe I don't want to do it quite, I'm not sure." pic.twitter.com/wL6smiiKpu