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普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不來台

編譯盧思綸／即時報導
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俄羅斯總統普亭21日出席於克里姆林宮會議。（歐新社）
俄羅斯總統普亭21日出席於克里姆林宮會議。（歐新社）

美國與俄羅斯24日結束在沙烏地阿拉伯會談，談判超過12個小時，聚焦黑海停火，目前尚不清楚相關進度。然而，莫斯科時報引述俄羅斯官員稱，由於總統普亭已經將4個占領區寫入憲法，俄方在會談中可能會堅持對這些地區的控制。

路透報導，一名消息人士稱美俄已經完成聯合聲明草案，經過雙方批准後將在25日發表，不過克里姆林宮發言人佩斯科夫稍早告訴塔斯社，代表團沒有計畫在會談結束後簽署任何文件。

塔斯社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）預計25日接受電視訪談，討論有關俄美會談的部分面向。

目前，俄羅斯聲稱烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）及赫松州（Kherson）為其領土，儘管俄軍尚未完全掌控這些地區。

總部設於荷蘭、具反俄傾向的莫斯科時報，引述一名與克宮有關官員表示，莫斯科決心不惜一切代價鞏固對這4個地區的控制，因為普亭已經將它們的地位寫入俄羅斯聯邦憲法，在政治上根本無法承受放棄這些領土的代價。

這名官員表示：「憲法上沒有讓地區脫離的機制。我們需要完整的札波羅熱州和赫松州。要麼川普施壓烏克蘭撤出，不然有人告知我們：『啟動漫長談判，單純使用武力建立控制。』這對俄羅斯來說是最糟的，渡河作戰永遠很痛苦。」

這名官員接著補充，俄羅斯也可能嘗試拿下第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）或蘇米州，並且用這些地區和烏克蘭交換赫松州和札波羅熱州。

札波羅熱州也是歐洲最大的札波羅熱核電廠的所在地。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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