援烏陷分歧「北熱南冷」 歐洲27日再開峰會促停戰

歐盟重申將繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，但歐洲援烏有「北熱南冷」現象；圖為一名女子21日經過烏克蘭利沃夫（Lviv）街頭市場出售的烏克蘭總統澤倫斯基半身像。（美聯社）

歐盟 日前重申將繼續援助烏克蘭 對抗俄羅斯 入侵，但未提出具體行動計畫。歐盟外長卡拉斯（Kaja Kallas）曾提議，歐盟在今年軍援烏克蘭最多434億美元，但遭南歐國家強烈反對。另一方面，挪威宣布將對烏克蘭的援助翻倍，達約80.3億美元，凸顯歐洲援烏陣營「北熱南冷」。

歐盟27國領導人在布魯塞爾總部召開峰會，烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊與會，表示烏克蘭需要資金購買炮彈，「非常希望歐洲能盡快提供至少50億元（歐元，下同，約54億美元）的支持」。澤倫斯基同時呼籲歐盟不要放鬆對俄羅斯施壓。

歐盟當天宣布將利用凍結俄羅斯資產提供10億歐元貸款給烏克蘭，並表示未來幾周將持續加大援助。歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）強調，歐盟近期已承諾援助烏克蘭150億歐元。

然而，歐盟在援助的具體金額和行動上仍存在分歧，尤其是匈牙利等國的反對，使得歐盟未能達成更具體的援助方案。澤倫斯基批評匈牙利總理奧班的立場，並指出這樣的做法對歐洲整體利益不利。

另據中央社引述法新社報導，法國總統馬克宏則表示，力挺烏克蘭的「志願者聯盟」領袖將於27日再次會談，希望能敲定確保俄烏停戰的計畫。此外，美國將於24日在沙烏地阿拉伯分別與俄羅斯和烏克蘭舉行會談。

隨著美國總統川普推動俄烏停火，英國首相施凱爾（Keir Starmer）日前表示，有關監督停火計畫會「逐漸成形」。馬克宏與施凱爾都曾表示願意派軍到烏克蘭。

澤倫斯基表示，烏克蘭和美國官員24日將在沙烏地阿拉伯見面，以期在美國主導的行動上取得進展，確保終結俄羅斯侵略行動。克里姆林宮先前已證實，同一天在沙烏地阿拉伯，俄羅斯官員也將與美方舉行會談。