我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

援烏陷分歧「北熱南冷」 歐洲27日再開峰會促停戰

編譯中心／綜合21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟重申將繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，但歐洲援烏有「北熱南冷」現象；圖為一名女子21日經過烏克蘭利沃夫（Lviv）街頭市場出售的烏克蘭總統澤倫斯基半身像。（美聯社）
歐盟重申將繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，但歐洲援烏有「北熱南冷」現象；圖為一名女子21日經過烏克蘭利沃夫（Lviv）街頭市場出售的烏克蘭總統澤倫斯基半身像。（美聯社）

歐盟日前重申將繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，但未提出具體行動計畫。歐盟外長卡拉斯（Kaja Kallas）曾提議，歐盟在今年軍援烏克蘭最多434億美元，但遭南歐國家強烈反對。另一方面，挪威宣布將對烏克蘭的援助翻倍，達約80.3億美元，凸顯歐洲援烏陣營「北熱南冷」。

歐盟27國領導人在布魯塞爾總部召開峰會，烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊與會，表示烏克蘭需要資金購買炮彈，「非常希望歐洲能盡快提供至少50億元（歐元，下同，約54億美元）的支持」。澤倫斯基同時呼籲歐盟不要放鬆對俄羅斯施壓。

歐盟當天宣布將利用凍結俄羅斯資產提供10億歐元貸款給烏克蘭，並表示未來幾周將持續加大援助。歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）強調，歐盟近期已承諾援助烏克蘭150億歐元。

然而，歐盟在援助的具體金額和行動上仍存在分歧，尤其是匈牙利等國的反對，使得歐盟未能達成更具體的援助方案。澤倫斯基批評匈牙利總理奧班的立場，並指出這樣的做法對歐洲整體利益不利。

另據中央社引述法新社報導，法國總統馬克宏則表示，力挺烏克蘭的「志願者聯盟」領袖將於27日再次會談，希望能敲定確保俄烏停戰的計畫。此外，美國將於24日在沙烏地阿拉伯分別與俄羅斯和烏克蘭舉行會談。

隨著美國總統川普推動俄烏停火，英國首相施凱爾（Keir Starmer）日前表示，有關監督停火計畫會「逐漸成形」。馬克宏與施凱爾都曾表示願意派軍到烏克蘭。

澤倫斯基表示，烏克蘭和美國官員24日將在沙烏地阿拉伯見面，以期在美國主導的行動上取得進展，確保終結俄羅斯侵略行動。克里姆林宮先前已證實，同一天在沙烏地阿拉伯，俄羅斯官員也將與美方舉行會談。

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

上一則

特斯拉脫手交易創新高 德國廠員工怨「連上廁所都沒空」

下一則

變電站大火斷電 倫敦希斯洛機場關1天 航空業損失數千億

延伸閱讀

川普將和澤倫斯基討論領土分割 俄烏全面停火有望？

川普將和澤倫斯基討論領土分割 俄烏全面停火有望？
烏：若取回俄占核電廠 我們的土地不會直接給美

烏：若取回俄占核電廠 我們的土地不會直接給美
川澤通話… 礦產之外 川普又想要烏克蘭電廠

川澤通話… 礦產之外 川普又想要烏克蘭電廠
通話澤倫斯基 川普：美國掌控烏克蘭電廠 有助保護能源

通話澤倫斯基 川普：美國掌控烏克蘭電廠 有助保護能源

熱門新聞

俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍