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川普、普亭通話後 俄烏都批對方毀諾互攻基礎設施

記者陳熙文、編譯高詣軒／綜合報導
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川普與俄國總統普亭18日通話，俄方雖同意和烏克蘭暫停攻擊對方能源和基礎設施，卻連夜派出150架無人機，攻擊烏克蘭能源、醫院、運輸設施等目標。圖為烏方專家在檢查被擊落的俄方無人機。(歐新社)
川普與俄國總統普亭18日通話，俄方雖同意和烏克蘭暫停攻擊對方能源和基礎設施，卻連夜派出150架無人機，攻擊烏克蘭能源、醫院、運輸設施等目標。圖為烏方專家在檢查被擊落的俄方無人機。(歐新社)

川普總統18日與俄羅斯總統普亭通話，雖然俄方同意暫停攻擊能源和基礎設施30天；但在美俄領袖通話幾小時後，俄、烏19日便相互指責對方違反承諾持續空襲這些設施。

通話結束後川普在社群媒體表示，他與普亭的對話非常良好且具建設性；雙方同意俄烏立即針對所有能源和基礎設施停火。川普說，雙方對於盡快達成全面停火、最終結束俄烏之間可怕的戰爭有共識。

白宮也指出，川普與普亭同意邁向和平，將從暫停攻擊能源和基礎設施開始，雙方同意針對在黑海停火、全面停火和長久和平進入交涉談判；白宮指出，談判將立即在中東展開。

俄國克里姆林宮說，川普向普亭提議俄烏暫停攻擊能源與基礎設施30天，普亭正面回應，並向俄軍下達相應指令。俄國還希望烏軍停止「強制動員」和重整武裝，並認為全面停止外國對烏克蘭軍事援助和情報提供，有助防止衝突升級，也有助政治和外交解決方案。

克宮表示，普亭還宣布俄烏將於19日交換175名戰俘，俄方也釋出善意，預計釋放23名受重傷、正於俄國醫院接受治療的烏軍。

白宮表示，烏克蘭總統澤倫斯基19日與川普通話。澤倫斯基稍早說，他將了解川普與普亭通話情形，與川普「討論接下來行動細節」。

但澤倫斯基也表示，普亭和川普通話後，俄國仍連夜派出150架無人機，攻擊烏克蘭能源、醫院、運輸設施等目標，「普亭的承諾和現實不符」。

澤倫斯基說，未來停戰談判最困難問題將涉及領土讓步，「對我們來說，紅線就是我們不會承認烏克蘭暫時遭到占領的領土屬於俄國」。俄國國防部也指控烏克蘭攻擊其儲油槽等能源設施，「蓄意挑釁」。

普亭 川普 俄國

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