俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 軍事觀察家：戰役即將告終

由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為俄軍收復的庫斯克村莊。(路透)

軍事專家及前線戰士指出，因為俄軍反擊，烏克蘭 部隊已撤出去年占領的俄國 庫斯克(Kursk)大部分地區；全盛時期，烏軍曾控制約500平方哩的俄國領土，但是到16日，他們只控制沿俄烏邊界的一小片狹長地區。紐約時報 報導，烏軍占領俄國領土的時期顯然接近終了。

芬蘭「黑鳥集團」(Black Bird Group)軍事觀察家帕洛伊南(Pasi Paroinen)指出，烏軍控制的俄國領土僅剩大約30平方哩，「這場戰役即將告終」。

由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

仍在烏軍控制下的俄國領土有多少，無法超然核實，戰士們報告說當地爆發激烈戰鬥。俄軍在不停空襲、用無人機進攻掩護下快速挺進，烏軍過去一周已撤出幾個庫斯克區村莊，還有主要城鎮蘇賈(Sudzha)。

烏軍指揮部表示，部隊已撤退到其描述為較容易防守的沿邊界地帶，運用山丘地形，對逼近的俄軍取得較強的火力控制。指揮部16日釋出戰場地圖，顯示烏軍依然掌控的庫斯克那塊狹長土地。但烏軍還能握有那塊土地多久，目前並不清楚。

烏克蘭戰士表示，在庫斯克繼續戰鬥下去，為的不是控有俄國領土，而是想掌控最有利的防守陣地，阻擋俄軍挺進烏國蘇梅(Sumy)地區，開闢新一條戰線。

烏軍排長波羅達表示，己方繼續控有庫斯克一些陣地，唯一差別在陣地顯然轉移到接近邊界地區。

軍事觀察家指出，雖說烏軍撤離庫斯克區相當快，但之前幾個月俄軍轟炸、持續進攻，蠶食烏軍在該區的立足之處，切斷其補給線，最後逼烏國撤軍。

俄軍自去年12月起在新部署到當地的北韓部隊補強下，數次對烏軍據有的庫斯克區突出部側翼發動攻擊，到今年2月中旬已挺進到距離烏軍主要補給線5哩的地方，讓俄軍可以用大批無人機鎖定補給線幾條道路。

軍事觀察家表示，烏軍撤出庫斯克地區不像前幾次由其他地區撤離，這次相對有秩序，故此並未導致大量部隊遭到包圍，不像俄國總統普亭、美國總統川普宣稱那般。

烏克蘭曾希望控制俄國庫斯克領土來當籌碼，供任何磋商終結戰爭時使用。