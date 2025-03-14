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俄收復庫斯克被占關鍵城鎮 烏失去唯一領土談判籌碼

編譯陳韻涵／綜合報導
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俄軍攻下庫斯克一處屯墾區，士兵沿著遭到戰火摧殘的街道前進。(路透)
俄軍攻下庫斯克一處屯墾區，士兵沿著遭到戰火摧殘的街道前進。(路透)

俄羅斯國防部13日表示，俄軍已收復烏克蘭俄國庫斯克州(Kursk)占領的最大城鎮蘇賈(Sudzha)；有線電視新聞網(CNN)分析，烏軍在談判結束戰爭的壓力下，失去了唯一的領土談判籌碼。

俄國國防部表示，「在進攻行動的過程中，北方集團軍解放了梅洛沃伊(Melovoy)、波多爾(Podol)與蘇賈聚落。」

總部位於美國的衝突監督機構「戰爭研究所」(Institute for the Study of War，ISW)表示，地面畫面顯示，俄軍已占領蘇賈並推進到該鎮西北部的聚落扎奧列申卡(Zaoleshenka)南部。

收復失土象徵俄軍的重大象徵性勝利，蘇賈雖然只是個小城鎮，烏軍入侵前人口約5000人，但它是烏軍占領的僅有少數關鍵城鎮之一。 

知情人士告訴CNN，美國的中東特使威科夫(Steve Witkoff)13日抵達莫斯科，將向俄國官員說明美國提議、涵蓋前線的30天停火提議，烏克蘭已接受該提議。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)13日在與記者的例行電話會議上表示，他相信將俄軍將很快收復被烏克蘭控制的庫斯克地區，「俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)指示，這需要盡快完成，需要挽救我們軍人和平民性命」。

培斯科夫被問道將烏軍趕出占領區需要多久時間時回答：「毫無疑問，庫斯克地區將很快被解放」。

普亭12日突然造訪庫斯克地區，俄羅斯國家電視台的畫面顯示，穿著軍裝的普亭會晤前線部隊，而俄軍的目標是盡快「完全解放」庫斯克；這是烏軍去年占領庫斯克以來，普亭首次訪問俄國西部地區。

普亭這次精心策畫的訪問，似乎是為了在俄軍掃除烏克蘭在俄國境內最後殘餘勢力之際，鼓舞前線士兵的士氣。

普亭向士兵發表演說，鼓勵他們驅逐當地殘存的烏軍，並提出了在俄烏邊境建立「緩衝區」的可能性。

普亭表示，在庫斯克地區被俘的烏克蘭士兵必須被視為「恐怖分子」。

烏克蘭去年8月突襲庫斯克並迅速占領庫斯克地區，這是第二次世界大戰以來，首次有外國勢力從地面入侵俄國；烏軍占領庫斯克不僅讓俄軍將資源從烏東前線轉移，且可當作交換俄軍占領烏克蘭土地的談判籌碼，但前幾天卻失去對占領區的控制權。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)12日暗示，將進一步戰術撤退到「更有利的位置」，稱他的首要任務是「挽救烏克蘭士兵的生命」；他表示，俄軍空襲自家領土，蘇賈鎮「幾乎全毀」。 

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)12日也告訴記者：「俄國人顯然試圖對我軍施加最大壓力，軍事指揮部正在做它必須做的事，盡可能挽救生命。」

烏克蘭 普亭 俄國

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