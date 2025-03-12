我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

私密照、情書連環爆 金秀賢公司：下周拿證據反擊

蛋價暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨？

普亭對停火談判採「拖延戰術」 還向美國提一堆條件

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭與美國總統川普。(美聯社)
俄羅斯總統普亭與美國總統川普。(美聯社)

彭博資訊引述知情消息報導，俄羅斯總統普亭很可能會故意拖延停火談判時間，以確保莫斯科獲得最有利條件。此外路透報導，俄羅斯向美國提出一系列要求，像是基輔不加入北約和不在烏克蘭部署外國軍隊等。

彭博引述一名了解克里姆林宮想法的人士說，雖然普亭最終可能會同意與烏克蘭的停戰條款，但他希望事先確保自己提出的條件能獲採納。

該人士稱，俄羅斯未與美國對口官員討論烏克蘭代表團11日在沙國達成的協定具體細節，克里姆林宮認為該框架不可接受。

一名接近克里姆林宮的人士稱，莫斯科可能要求把停止向烏克蘭供應武器作為停火條件。

俄羅斯此前曾要求烏克蘭成為中立國，並大幅削減武裝部隊規模。

卡內基俄羅斯歐亞中心高階研究員斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）受訪時表示，「普亭不會給出簡單的『是』或『否』答案。即使在一個理想情況下，普亭對停火做出某些姿態，那也仍然只是臨時的，並附有非常苛刻的條件。」

美國總統川普12日在白宮向記者說，他希望沒必要向普亭施壓、迫使他接受停火協議，因為特使正前往俄羅斯，希望能與俄羅斯達成協議。

西方安全官員表示，普亭故意提出極端要求，因為他知道這些要求對烏克蘭和歐洲來說是不可接受的，他準備繼續戰鬥。與此同時，來自法國、義大利、波蘭、英國和德國等歐洲軍事強國的國防部長們12日在巴黎聚集，協調對基輔的支持。

此外路透報導，俄羅斯向美國提出一系列結束與烏克蘭的戰爭並重啟與華府的關係的條件，目前雖尚不清楚條件確切內容，但據了解，俄方條件與其先前向烏克蘭、美國和北約提出的要求類似。

先前的條款包括基輔不加入北約、不在烏克蘭部署外國軍隊以及國際社會承認普亭有關克里米亞和4個省屬於俄羅斯的說法。

近年來，俄羅斯還要求美國和北約須解決所謂的戰爭「根源」，包括北約東擴。

報導指出，莫斯科過去20來，提出過許多相同要求，其中一些已進入與美國和歐洲的正式談判階段。

莫斯科曾在2021年底和2022年初的一系列會議上與拜登政府討論這些問題，當時數萬名俄羅斯軍隊駐紮在烏克蘭邊境，等待入侵命令。當時俄羅斯的條件包括限制美國與北約從東歐到中亞的軍事行動的要求。

根據路透和多名前美國官員查閱的美國政府文件顯示，拜登政府雖然拒絕部分條款，但試圖透過與俄羅斯就其中幾項條款進行接觸來阻止入侵。

烏克蘭總統澤倫斯基稍早表示，他的底線是不可以承認被俄羅斯占領的土地屬於俄羅斯。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

上一則

日本女直播主東京街頭被殺30多刀 嫌犯稱不滿欠債不還

下一則

中國絨毛玩偶「娃三歲」陷南海主權風波 越南要求清查

延伸閱讀

俄軍稱烏克蘭談判籌碼沒了 收復86%庫斯克失土、掌握數百烏戰俘

俄軍稱烏克蘭談判籌碼沒了 收復86%庫斯克失土、掌握數百烏戰俘
烏克蘭同意停火30天 川普盼普亭也接受

烏克蘭同意停火30天 川普盼普亭也接受
俄羅斯對美烏談定停火草案反應？克宮發言人：不要急

俄羅斯對美烏談定停火草案反應？克宮發言人：不要急
美烏提出停火30天草案 路透：消息人士稱普亭恐難接受

美烏提出停火30天草案 路透：消息人士稱普亭恐難接受

熱門新聞

川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
澳洲鼎泰豐因拒付合法薪資遭重罰，進而退出市場。圖為鼎泰豐示意圖。 聯合報系資料照

低薪遭重罰 澳洲鼎泰豐歇業…當地人曝味道跟台灣大不同

2025-03-07 15:05

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺