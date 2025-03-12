普亭對停火談判採「拖延戰術」 還向美國提一堆條件

俄羅斯總統普亭與美國總統川普。(美聯社)

彭博資訊引述知情消息報導，俄羅斯 總統普亭 很可能會故意拖延停火談判時間，以確保莫斯科獲得最有利條件。此外路透報導，俄羅斯向美國提出一系列要求，像是基輔不加入北約和不在烏克蘭 部署外國軍隊等。

彭博引述一名了解克里姆林宮想法的人士說，雖然普亭最終可能會同意與烏克蘭的停戰條款，但他希望事先確保自己提出的條件能獲採納。

該人士稱，俄羅斯未與美國對口官員討論烏克蘭代表團11日在沙國達成的協定具體細節，克里姆林宮認為該框架不可接受。

一名接近克里姆林宮的人士稱，莫斯科可能要求把停止向烏克蘭供應武器作為停火條件。

俄羅斯此前曾要求烏克蘭成為中立國，並大幅削減武裝部隊規模。

卡內基俄羅斯歐亞中心高階研究員斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）受訪時表示，「普亭不會給出簡單的『是』或『否』答案。即使在一個理想情況下，普亭對停火做出某些姿態，那也仍然只是臨時的，並附有非常苛刻的條件。」

美國總統川普12日在白宮向記者說，他希望沒必要向普亭施壓、迫使他接受停火協議，因為特使正前往俄羅斯，希望能與俄羅斯達成協議。

西方安全官員表示，普亭故意提出極端要求，因為他知道這些要求對烏克蘭和歐洲來說是不可接受的，他準備繼續戰鬥。與此同時，來自法國、義大利、波蘭、英國和德國等歐洲軍事強國的國防部長們12日在巴黎聚集，協調對基輔的支持。

此外路透報導，俄羅斯向美國提出一系列結束與烏克蘭的戰爭並重啟與華府的關係的條件，目前雖尚不清楚條件確切內容，但據了解，俄方條件與其先前向烏克蘭、美國和北約提出的要求類似。

先前的條款包括基輔不加入北約、不在烏克蘭部署外國軍隊以及國際社會承認普亭有關克里米亞和4個省屬於俄羅斯的說法。

近年來，俄羅斯還要求美國和北約須解決所謂的戰爭「根源」，包括北約東擴。

報導指出，莫斯科過去20來，提出過許多相同要求，其中一些已進入與美國和歐洲的正式談判階段。

莫斯科曾在2021年底和2022年初的一系列會議上與拜登政府討論這些問題，當時數萬名俄羅斯軍隊駐紮在烏克蘭邊境，等待入侵命令。當時俄羅斯的條件包括限制美國與北約從東歐到中亞的軍事行動的要求。

根據路透和多名前美國官員查閱的美國政府文件顯示，拜登政府雖然拒絕部分條款，但試圖透過與俄羅斯就其中幾項條款進行接觸來阻止入侵。

烏克蘭總統澤倫斯基稍早表示，他的底線是不可以承認被俄羅斯占領的土地屬於俄羅斯。