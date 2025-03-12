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美烏提出停火30天草案 路透：消息人士稱普亭恐難接受

編譯周辰陽／即時報導
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俄羅斯總統普亭8日在莫斯科發表紀念國際婦女節的演講。歐新社
俄羅斯總統普亭8日在莫斯科發表紀念國際婦女節的演講。歐新社

美國與烏克蘭高層官員11日在沙烏地阿拉伯討論俄烏戰爭停火事宜，烏克蘭同意停火30天，並立即與俄方進入停戰談判。烏克蘭總統澤倫斯基指出，停火會在莫斯科同意後生效。但路透12日報導，俄羅斯消息人士表示，俄國總統普亭不太可能接受這項草案，任何協議都必須顧及俄軍在戰場的進展，以及解決俄方的擔憂。

一名俄羅斯資深消息人士告訴路透，俄羅斯需要仔細討論任何停火條件，並獲得某種保證，「以目前的形式，普亭很難同意這項草案。普亭處於強勢地位，因為俄羅斯正在前進」。

俄羅斯控制約五分之一烏克蘭領土，幾個月來一直在緩步推進。烏克蘭則於2024年8月占領了俄羅斯庫斯克州一小塊地區作為談判籌碼，但根據戰爭開源地圖和俄方估計，烏軍在當地的控制力道正在減弱。

俄羅斯消息人士表示，如果停火的同時沒有保證，俄羅斯地位可能會迅速變弱，西方接著可能因為未能結束戰爭而指責俄羅斯。

另一位俄羅斯資深消息人士則說，從莫斯科的觀點看，停火草案是個陷阱，因為如果沒有一些具體保證或承諾，普亭將很難停止戰爭。第3位俄羅斯消息人士則指全局是美國已同意恢復軍援烏克蘭和情報共享，並用停火草案粉飾。

克宮發言人佩斯科夫被問到莫斯科對停火草案的回應時，告訴記者不要「操之過急」，並指美國國務卿魯比歐和國家安全顧問沃茲都說，他們將利用各種外交管道，向俄方傳遞有關吉達會談關鍵的詳細資訊，「我們需要先獲得這個資訊，我們也已與美國人安排在未來幾天接觸，在此期間，我們預期收到完整的訊息」。

普亭總統已多次排除短期停火，如2024年12月時表示，「我們不需要停戰，我們需要長期和平，對俄羅斯聯邦及其公民提供保證。如何確保這些保證是個難題」。今年1月20日普亭向聯邦安全會議表示，「不應該存在短暫停戰，不是重組部隊和重新武裝的某種喘息，目的是隨後繼續衝突，而是長期和平」。

普亭2024年6月列出了和平條件，即烏克蘭必須正式放棄加入北約，並從俄羅斯聲索且現在大體上控制的烏克蘭4州所有領土撤軍。

根據俄方估計，俄羅斯控制著75%的頓內次克、札波羅熱和赫松州，以及超過99%的盧甘斯克州。俄羅斯稱，這4州現在全部合法屬於俄羅斯，永遠不會歸還烏克蘭。烏方則稱4州遭非法併吞，永遠不會承認俄羅斯對其主權。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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