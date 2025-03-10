我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普推「金卡」簽證 這些城市民眾更買不起房

社群媒體平台X大當機 僅顯示「11字」狂轉圈

金融時報：烏克蘭擬藉3/11美烏會談 說服川普恢復軍援

中央社倫敦10日綜合外電報導
川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）二月底在白宮會談演變成公開爭吵。美聯社
川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）二月底在白宮會談演變成公開爭吵。美聯社

美國與烏克蘭的官員明天將在沙烏地阿拉伯會晤，英國媒體指出，烏方擬藉這場會談，設法使美國總統川普相信烏國總統澤倫斯基想盡快結束俄烏戰爭，從而勸說美方恢復對烏方的情報和軍事支援。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，瞭解沙烏地會談籌備情況的官員透露，基輔當局準備向俄羅斯提議部分停火，以停止長程無人機與飛彈攻擊以及在黑海的作戰行動，並期盼會談取得進展使華府解除暫停情報分享與軍事援助的決策。

烏克蘭一位官員表示，烏國短期內首要之務是修補對美關係，兩名歐洲官員則說，基輔當局把停火談判取得進展，作為美國恢復軍援和情報共享的交換條件。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）昨天啟程前往沙烏地，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）指出，魯比歐將磋商如何「讓（美國）總統終結俄烏戰爭的目標取得進展」。

美國福斯新聞（Fox News）昨天播出川普（Donald Trump）的專訪內容，他並未直接提及即將於沙烏地舉行的美烏雙邊會談，但表示自己有信心很快會跟烏克蘭簽署一項重要的礦產協議。

至於各方質疑川普對付俄羅斯比較沒那麼強硬，他駁斥說：「對付俄羅斯，沒有人比川普更強硬。」

川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上個月底在白宮的會談演變成公開爭吵後，川普上周決定暫停軍援烏克蘭，之後他也揚言制裁莫斯科當局，直到達成停火協議。

烏克蘭政治分析家費森科（Volodymyr Fesenko）表示：「策略已經改變了，目前最重要的是與美國關係正常化，如果之前的規劃是先獲得安全保障，然後推動停火，那現在顯然不會依照這個走向發展。」

他還提到：「川普說烏克蘭無意停火，所以我們的目標就是向美國展現我們準備好盡快採取行動，並跟俄羅斯展開直接談判。」

川普 烏克蘭 俄羅斯

上一則

泰南疑似反抗分子攻擊釀5死13傷 大馬籲公民暫勿前往

延伸閱讀

南華早報：川普最快下月訪中 與習近平會面

南華早報：川普最快下月訪中 與習近平會面
討論俄烏停火 美國烏克蘭本周談判4大看點

討論俄烏停火 美國烏克蘭本周談判4大看點
格陵蘭總理：世界秩序不穩 川普行事風格難預料

格陵蘭總理：世界秩序不穩 川普行事風格難預料
北大台研院長李義虎：川普對台海可能表現出「交易論」

北大台研院長李義虎：川普對台海可能表現出「交易論」

熱門新聞

墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40

超人氣

更多 >
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州
國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」