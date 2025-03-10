美國擬藉3/11沙烏地會談 評估烏克蘭結束戰爭意願

國務卿魯比歐。(路透)

國務卿魯比歐 今天啟程前往沙烏地阿拉伯，即將與烏克蘭 官員舉行會談，不具名官員透露，美方打算藉由這次會談評估，烏克蘭是否願意向俄羅斯做出實質讓步以結束俄烏戰爭。

法新社報導，沙國吉達（Jeddah）的會談預計從11日展開並為期3天，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，魯比歐（Marco Rubio）將磋商如何「讓（美國）總統終結俄烏戰爭的目標取得進展」。

美烏兩國11日在吉達會談，與會者預計包含魯比歐、美國總統川普 （Donald Trump）的國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz），以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的國安顧問、外交部長和國防部長。

路透社報導，兩位不具名的美國官員指出，美方計劃利用11日在沙烏地阿拉伯與烏克蘭代表團的會談，來評估烏克蘭是否願意就結束戰爭向俄羅斯做出實質讓步。

其中一位官員說道，川普與澤倫斯基上個月底在白宮的會談演變成公開爭吵後，美方代表團也將觀察烏克蘭是否真願意改善與川普政府的關係。