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躲無人機攻擊 俄軍用上驢和馬、烏軍推手推車

編譯季晶晶／即時報導
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為避免無人機攻擊，俄軍在烏東前線用馬與驢來載運軍需補給品和士兵。圖為烏克蘭士兵。（美聯社）
為避免無人機攻擊，俄軍在烏東前線用馬與驢來載運軍需補給品和士兵。圖為烏克蘭士兵。（美聯社）

為了對抗烏克蘭無人機隊的攻擊，俄羅斯在烏東前線集結了前幾個世紀的戰場主力：馬與驢，主要用來載運軍需補給品和士兵。牠們不是俄軍行動的核心，而是運用老式戰鬥方法來減少現代戰爭裡高科技武器對人員和車輛的殺傷力。

無人機的強大攻擊能力讓俄烏雙方都苦思因應之道，包括使用先進設備，像是雷射或電子干擾器，也有其他較現成粗糙的方式，像是用霰彈槍將半空中的無人機射下來，或將細網狀盾牌銲接到車上。

烏克蘭陸軍中士維齊連科說，他從無人機拍到的畫面看到俄軍騎馬時的反應是，「很有創造力」。他承認騎馬穿過森林，比車輛或摩托車簡單。

同樣的，維齊連科的部隊也會用手推車來往於前線，士兵走上數英里運送木材、補給品甚至是傷兵，好讓車輛遠離俄羅斯無人機的射程。

根據美國自然歷史博物館稱，戰鬥中使用馬匹可追溯到西元前1500年左右。美國入侵阿富汗時，曾有特種部隊使用過馬匹，但已開發國家的軍隊基本只將馬匹用於儀式活動。

上月，俄羅斯中將索伯列夫告訴一家親克里姆林宮的媒體，俄軍正在努力為部隊提供彈藥、設備和食物，物流用上驢和馬很正常，「死一頭驢，好過兩個人死在一輛運輸補給車裡」。

烏克蘭前線通常很像第一次世界大戰的前線，有泥濘不堪和老鼠橫行的戰壕，以及蜿蜒綿延的帶刺鐵絲網。技術有時也很陳舊。俄軍最近在烏東巴赫姆特區設置一條數據傳輸通道以保護路面車輛。

蘇格蘭聖安德魯斯大學戰略研究教授歐布萊恩說，不確定這些方法是否為無奈之下的選擇。

不過，俄軍據傳現在90%的無人機都連上魚線般細長的光纖，不讓烏克蘭干擾其訊號。

維齊連科說，目前還沒聽說馬匹用在作戰攻擊，「但摩托車曾讓我們措手不及，所以誰知道呢？馬在野地跑得畢竟比人快」。

烏克蘭 俄羅斯 阿富汗

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