川普喊制裁俄國促與烏和談 呼籲「雙方應立刻坐上談判桌」

川普7日在社群平台貼文呼籲：「俄國與烏克蘭應立刻坐上談判桌，以免為時已晚，謝謝！」（路透）

美國總統川普 表示，可能對俄羅斯發動大規模制裁，以催促俄國 盡快與烏克蘭 談成和平協議。但知情人士透露，若談判取得進展，美方也可能解除對俄國的部分制裁，充分展示川普恩威並施的談判策略。

彭博資訊報導，川普7日在自家社群平台Truth Social貼文說：「鑒於俄羅斯目前正在戰場上猛攻烏克蘭，我正強烈考慮對俄國實施大規模的金融制裁、經濟制裁與關稅，直到達成停火協議與最終和平解決方案為止。俄國與烏克蘭應立刻坐上談判桌，以免為時已晚，謝謝！」

美國財長貝森特稍早也說，只要有助於達成停火協議，會毫不猶豫全面制裁俄國油氣。

隨後傳出俄國總統普亭表達暫時停火的意願，取決於達成永久和平協議的進展，是普亭首次對川普提出的停火呼籲作出積極回應。

知情人士透露，俄國在同意停火前，希望明確了解最終和平協議的原則框架。俄方特別關注維和部隊的進駐範圍，包括由哪些國家執行任務。俄國已表示，不會接受歐盟讓北約軍隊進駐烏克蘭土地的提案，但不反對中國大陸等中立國在烏克蘭部署軍隊。

在川普與烏克蘭總統澤倫斯基於白宮爭鋒相對後，美方與基輔當局本周準備在沙烏地阿拉伯進行會談。

川普表示，他正在推動停戰協議，也看好普亭的停戰意願，「我認為我們與俄國的進展順利」，「老實說，我認為與烏克蘭打交道的難度更高」，因烏克蘭在解決衝突的談判中沒有籌碼。

消息人士也說，若俄烏和平協議取得進展，川普的顧問正在研議解除或調整對俄國的制裁措施，包括對俄國祭出的油價上限也有望解除，使美國與歐洲的政策再現重大分歧。歐洲官員已表示，在俄國全面入侵烏克蘭後，不會過於倉促地解除對俄國的制裁。

在此同時，戰火仍持續延燒。烏克蘭內政部長8日表示，東部城市多布羅皮利亞與哈爾科夫州隔夜遭受俄國的飛彈與無人機襲擊，造成至少14人死亡，37人受傷。