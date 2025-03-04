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歐盟砸8000億歐元 重新武裝歐洲

編譯潘勛／即時報導
烏俄交戰面臨武器嚴重短絀，歐盟宣布再武裝的時機更形急迫。(美聯社)
烏俄交戰面臨武器嚴重短絀，歐盟宣布再武裝的時機更形急迫。(美聯社)

川普總統威脅停止給烏克蘭提供援助，並向歐洲施壓要其增加自己國防開支之後，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)4日宣布總數達8000億歐元(合8430億美元)的廣泛計畫，其中1500億歐元用在採購更多武器、科技，旨在填補川普造出的真空。

紐約時報報導，值此混沌不明時刻，范德賴恩宣布的計畫，代表歐洲政策出現重大轉移，歐洲領袖對川普的要求感到恐慌。歐盟長久以來自視為追求和平、開放貿易的機構，但其外圍世界突然改變。范德賴恩表示，歐盟已進入再武裝時代。

川普最近幾周已由傾向烏克蘭轉向傾向俄羅斯；美政府官員表示，川普本周下令暫停給烏國的美國軍事援助。美國重調方向，讓歐洲短期要加緊支援烏國，長期則要確保自己武備得當，抵禦更強勢侵略的俄國。

范德賴恩的提案大多提到貸款、放鬆預算規則，最後才談到是否要提升軍事開支，交由歐盟成員國決定。

因為烏克蘭與俄國交戰，面臨武器嚴重短絀，歐盟宣布再武裝的時機更形急迫。歐盟27國元首6日在布魯塞爾集會之前，范德賴恩先行宣布這批提案。

提案最新穎之處，應在設立1500億歐元貸款專案，由歐盟提供給成員國的國防計畫；貸款可以用在一系列投資，如空軍及飛彈防禦、火炮、無人機與反無人機系統、網路科技與基礎設施等。

歐盟執委會官員指出，再武裝專案的資金將由資本市場籌集；歐盟仰賴其緊急條款，得以提供金援給處於緊急狀況的成員國。本計畫由歐盟委員會以多數決通過即可，障礙相對較低。

貸款旨在鋪平道路，供並不重疊的大型投資項目進行。官員們表示，資金將由委員會按會員國需求來分撥。范德賴恩表示，這可望協助成員國匯聚國防需求，統一採買，成員國也可大幅增加給烏克蘭的援助。

歐盟 川普

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