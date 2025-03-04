美促下台 澤倫斯基：取代我沒那麼容易 美媒列3接班人

烏克蘭總統澤倫斯基(中)2日在英國倫敦市郊會晤媒體並聽取提問。澤倫斯基重申自己願下台來換取烏克蘭加入北約。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基 2日在倫敦出席歐洲峰會時對英國媒體說，想取代他成為烏克蘭總統並非易事，但也重申自己願下台來換取烏克蘭加入北約 （NATO）。美國「新聞周刊」指出，烏國內已有相關討論，並列出最有望接班的三位潛在人選。

澤倫斯基還表示，有關挽救烏美關係問題，「我認為我們的關係會繼續」，他已經準備好和美方簽烏美礦產協議，並相信美國也會準備好，但「我不認為這類討論全面對外界公開是正確的做法，會為任何可能出現的挑戰做好準備」。

澤倫斯基不認為美國會停止援烏，理由是作為「文明世界領袖」，美國不會想幫俄羅斯總統普亭；他重申基輔不會在和平協議中割讓任何領土給莫斯科。

法國總統馬克宏透露，與澤倫斯基通話後，確認他願恢復與美對話，包括簽礦產協議。

川普所屬的共和黨內部有政治人物公開暗示、明示要澤倫斯基下台，澤倫斯基對英國媒體說，由於烏戰現況還有對他本人的這些國內外支持，簡單地就要取代他可不是容易的事，「光舉行烏克蘭總統大選並不夠，還得不讓我參選，這會更難一點，看來必須與我商量，而我2月就說過，我要用自己請辭交換烏克蘭加入北約，如此一來我就完成任務了」。

另據華爾街日報報導，澤倫斯基再赴白宮之路有些巨大障礙。

新聞周刊報導，有望接班澤倫斯基的潛在人選第一位是烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valery Zaluzhny），他出任駐英大使前，在2021至2024年間擔任烏克蘭武裝部隊總司令，這意味著在俄烏戰爭中，基輔當局許多防衛工作是在他監督下進行。不過澤倫斯基去年解除扎盧茲尼的軍事職務，改任命他為駐英大使，此舉引起高度爭議。

英國經濟學人取得的內部民調指出，儘管澤倫斯基仍是烏克蘭最受歡迎的政治人物，但他在未來選舉的得票率可能輸給扎盧茲尼30至65個百分點。

第二位潛在接班人選是基輔市長克里契科（Vitali Klitschko），他在戰爭期間也曾數次違抗澤倫斯基。克里契科曾是WBC重量級拳王，在擔任兩屆基輔市議員後，2014年成為基輔市長。

在2023年，克里契科因指控澤倫斯基沒有坦承戰況而登上新聞頭條，他稱戰況並非媒體所形容得那樣陷入「僵局」。他指控澤倫斯基「陶醉地」說謊，同時稱讚扎盧茲尼說出「事實」。

第三位潛在接班人選是烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk），他在整場俄烏衝突期間，一直是澤倫斯基的重要盟友，川普之前建議烏克蘭在戰時舉行選舉，斯特凡楚克表示強力反對。