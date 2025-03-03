波蘭冷戰英雄致信批川普審訊澤倫斯基：令人憶起共產時代

曾於1983年獲得諾貝爾和平獎的波蘭前總統華勒沙致信川普，對川普斥罵烏克蘭總統澤倫斯基表達不滿。(路透)

美國總統川普 日前在白宮當大眾面與烏克蘭總統澤倫斯基 大吵，讓全世界看傻了眼。連波蘭反共鬥爭偶像、曾於1983年獲得諾貝爾和平獎的波蘭前總統華勒沙（Lech Walesa）也看不下去，向川普發表公開信，稱對該事件感到「害怕和厭惡」，令人想起共產黨曾經進行的「審訊」情景。

路透報導，華勒沙在臉書發表的信件由39名前政治犯共同署名，稱「懷著震驚和厭惡的心情關注川普您與烏克蘭總統澤倫斯基的對話」。

信中指出，「我們認為，你們期望烏克蘭在與俄羅斯的反侵略戰爭中，感謝美國對烏克蘭提供物質援助，並要求烏克蘭給予美國尊重和感激，這可是對他們的冒犯。」稱「我們應該對那些為捍衛自由世界價值觀而流血犧牲的英勇烏克蘭士兵表示感激。」

華勒沙和他的前戰友們表示，他們對「白宮橢圓辦公室內的氣氛感到恐懼」，這種氣氛讓他們想起了「安全部門和共產黨法庭進行的審訊情景」。

信中寫說，「這些承諾是無條件的。當時的協議中，並沒有任何條款把這些安全承諾視為經濟交換。」

對於這封公開信，美國駐華沙大使館表示，所有相關問題應直接詢問白宮，但白宮尚未對此發表回應。

波蘭總統杜達日前表示，澤倫斯基應該回到與美國的談判桌上。