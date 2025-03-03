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吵架歸吵架…川普稱不認為美烏礦產協議已破局 認了是筆好交易

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俄烏戰爭恐持續很長的時間？ 川普：最糟糕的說法

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮陷入公開爭執。（路透）
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮陷入公開爭執。（路透）

美國總統川普3日表示，他希望看到俄烏戰爭盡快結束，也表示，他不認為美烏礦產協議破局；對於烏克蘭總統澤倫斯基稱戰爭恐持續很長的時間，川普說，這是最糟糕的說法。

川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午舉行記者會宣布台積電的投資計畫。

對於有媒體詢問，是否認為美烏礦產協議已經破局？川普說，他不這麼認為，並指出，他預計4日於國會發表演說，到時會跟大家宣布情況。

川普認為，礦產協議對美國是有利的，美國已經援助烏克蘭3500億美元打仗，美國必須回收這些錢；川普也表示，美國需要稀土資源來支持晶片和半導體等產業。

至於澤倫斯基該做什麼來重啟協商？川普說，澤倫斯基應該對美國抱持更多感謝；川普說，美國不畏艱難地支持烏克蘭，比歐洲給予得更多。

川普表示，他希望看到俄烏戰爭盡快結束。

根據美聯社報導，澤倫斯基表示，他認為俄烏戰爭距離達成和平協議非常非常遙遠，不過澤倫斯基相信，美烏關係會持續下去，並認為美國仍會持續軍援烏克蘭。

對此，川普3日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，「這是澤倫斯基最糟糕的說法，且美國不會再繼續忍受下去。」

川普認為，只要美國繼續支持烏克蘭，澤倫斯基就不想要和平；川普說，歐洲也已經承認，如果沒有美國支持，他們無法保護烏克蘭。

川普3日下午說，希望澤倫斯基是錯的。

對於是否計畫停止軍援烏克蘭，川普沒有正面回答，只說一切都在變動中。

針對俄國政府表示，川普的外交政策與俄國的意見一致，川普說，若想達成協議，必須得到俄國和烏克蘭兩邊的同意。

川普說，和平協議沒有那麼難，有可能在很短的時間內就能達成；川普說，也許有人不想要達成協議，如果有這樣的人，這個人會很快消失，因為沒有人會聽他的，川普並認為，俄國，及烏克蘭人民都嚮往和平。

川普 烏克蘭 澤倫斯基

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