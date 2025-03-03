美施壓引發烏人不滿 澤倫斯基民調逆勢攀升至65%

俄羅斯反對派領袖納瓦尼遺孀尤莉雅（左），1日和支持者在柏林參加反普亭示威遊行，要求結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。（歐新社）

美國總統川普近日公開質疑烏克蘭 總統澤倫斯基 的領導能力，並暗示其「不合作態度」影響俄烏和談進程。白宮官員指出，澤倫斯基拒絕「無條件停火」，被視為美俄談判破局的主要原因。此言論引發烏克蘭民眾強烈反應，最新民調顯示，65%烏克蘭民眾表態支持現任總統，基輔街頭更湧現聲援浪潮。

澤倫斯基透過發言人稱，總統任期應由烏克蘭公民決定，「而非外國勢力」，並強調他無意辭職，積極參與2日在倫敦舉行的歐洲領袖峰會爭取國際支持。前總統波洛申科則呼籲全國團結，避免政治分裂。

彭博報導，烏克蘭民調機構評級集團（Rating Group）2月20至21日調查顯示，澤倫斯基的信任度比1月上升8個百分點，達到65%，僅次於駐英大使、前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）的76%支持率，這項數據反映多數民眾認同現行抗俄路線。

該調查也顯示，烏克蘭民眾普遍不接受無條件停火，83%認為應該在得到安全保障後才考慮停火。而前總統波洛申科（Petro Poroshenko）雖屬主要反對勢力，仍表態「此刻需要全國團結，而非政治鬥爭」。

扎盧茲尼也透過Telegram呼籲：「這場戰爭考驗我們的韌性，更驗證誰是真正盟友。」此發言被解讀為間接支持現任政府。

另據中央社引述法新社報導，俄羅斯 已故反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）1日與數百名抗議群眾齊上德國柏林街頭，要求俄羅斯終結在烏克蘭的侵略行動。

隊伍中有些抗議人士舉著標語，譴責俄羅斯總統普亭以及莫斯科入侵烏克蘭，也有人舉著海報批評川普。

柏林示威活動結束後，尤莉雅在社群平台X發文感謝那些參加示威的民眾，並告訴她的支持者說：「我們不能放棄，我們不能投降。」