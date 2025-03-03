我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

美施壓引發烏人不滿 澤倫斯基民調逆勢攀升至65%

編譯中心／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯反對派領袖納瓦尼遺孀尤莉雅（左），1日和支持者在柏林參加反普亭示威遊行，要求結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。（歐新社）
俄羅斯反對派領袖納瓦尼遺孀尤莉雅（左），1日和支持者在柏林參加反普亭示威遊行，要求結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。（歐新社）

美國總統川普近日公開質疑烏克蘭總統澤倫斯基的領導能力，並暗示其「不合作態度」影響俄烏和談進程。白宮官員指出，澤倫斯基拒絕「無條件停火」，被視為美俄談判破局的主要原因。此言論引發烏克蘭民眾強烈反應，最新民調顯示，65%烏克蘭民眾表態支持現任總統，基輔街頭更湧現聲援浪潮。

澤倫斯基透過發言人稱，總統任期應由烏克蘭公民決定，「而非外國勢力」，並強調他無意辭職，積極參與2日在倫敦舉行的歐洲領袖峰會爭取國際支持。前總統波洛申科則呼籲全國團結，避免政治分裂。

彭博報導，烏克蘭民調機構評級集團（Rating Group）2月20至21日調查顯示，澤倫斯基的信任度比1月上升8個百分點，達到65%，僅次於駐英大使、前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）的76%支持率，這項數據反映多數民眾認同現行抗俄路線。

該調查也顯示，烏克蘭民眾普遍不接受無條件停火，83%認為應該在得到安全保障後才考慮停火。而前總統波洛申科（Petro Poroshenko）雖屬主要反對勢力，仍表態「此刻需要全國團結，而非政治鬥爭」。

扎盧茲尼也透過Telegram呼籲：「這場戰爭考驗我們的韌性，更驗證誰是真正盟友。」此發言被解讀為間接支持現任政府。

另據中央社引述法新社報導，俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）1日與數百名抗議群眾齊上德國柏林街頭，要求俄羅斯終結在烏克蘭的侵略行動。

隊伍中有些抗議人士舉著標語，譴責俄羅斯總統普亭以及莫斯科入侵烏克蘭，也有人舉著海報批評川普。

柏林示威活動結束後，尤莉雅在社群平台X發文感謝那些參加示威的民眾，並告訴她的支持者說：「我們不能放棄，我們不能投降。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

英相、北約秘書長 勸澤倫斯基修補美烏關係

下一則

加薩第1階段停火到期 以色列禁人道物資入加薩遭哈譴責

延伸閱讀

英歐領導人聯手草擬烏克蘭和平方案 爭取川普支持

英歐領導人聯手草擬烏克蘭和平方案 爭取川普支持
澤倫斯基不說英語了 未向川普道歉 但準備與美簽礦產協議

澤倫斯基不說英語了 未向川普道歉 但準備與美簽礦產協議
澤倫斯基使用翻譯回答記者提問 表示他不會辭職

澤倫斯基使用翻譯回答記者提問 表示他不會辭職
川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

2025-02-26 20:43
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
卡達航空一架空中巴士A350-900飛機從法國土魯斯附近的科洛米耶起飛。資料照片。路透

澳洲夫妻與驟逝乘客遺體共飛4小時 卡達航空：處理妥當

2025-02-28 12:33

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返