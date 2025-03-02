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波蘭總理：歐洲應加速實現國防自主 不依賴美國

中央社華沙2日專電
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波蘭總理圖斯克(右)與加拿大總理杜魯多(中)及烏克蘭總統澤倫斯基在倫敦峰會見面。(美聯社)
波蘭總理圖斯克(右)與加拿大總理杜魯多(中)及烏克蘭總統澤倫斯基在倫敦峰會見面。(美聯社)

在倫敦舉行歐洲與烏克蘭安全峰會之前，波蘭總理圖斯克表示，波蘭將無條件支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭，並強調歐洲應加速軍事和國防自主，而不是完全依賴美國。

根據波蘭共和日報（Rzeczpospolita）報導，圖斯克（Donald Tusk）的言論出現在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統川普（Donald Trump）在白宮的緊張會談後，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）隨後甚至呼籲美國退出北約（NATO）和聯合國，使得歐洲國家對美國未來安全承諾的穩定性產生更多不確定性。

圖斯克在啟程前往倫敦時表示：「在俄烏戰爭中，波蘭沒有任何條件地站在烏克蘭這一邊，不僅是出於人道考量，也是我們自身安全的必要性。」

他強調，波蘭的國家利益需要確保烏克蘭得到「明確和持久的支持」，並且俄羅斯的侵略不可得逞。自2022年俄烏戰爭爆發以來，波蘭一直是烏克蘭最重要的盟友之一，提供大量軍事、人道和外交支援。

圖斯克也重申，波蘭對歐洲－美國聯盟的堅定支持，「我們波蘭人一直是歐洲與美國建立最緊密聯盟的支持者。」他回顧自己擔任歐盟理事會主席期間的經驗，強調波蘭將持續深化與美國的合作，無論國際局勢如何變化；並認為歐洲應該要獨立而不是孤立。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）2月訪問華沙時，曾稱波蘭是「模範盟友」，並承諾加強雙邊軍事合作。然而，圖斯克今天進一步表示：「我們當然希望與美國建立最密切的關係，但同時我們也必須購買額外的『保險單』。」他解釋，這意味歐洲應該投資自己的軍備，加強軍事能力，以確保國防自主。「我們不應該依賴，而是要成為美國最值得信賴的盟友。」

圖斯克援引國際戰略研究所（IISS）數據指出，歐洲與烏克蘭擁有約260萬名士兵，相較於美國的130萬和俄羅斯的110萬。他認為歐洲的問題在於缺乏戰略視野和勇氣，「今天的歐洲，需要認清自己的力量。我們不僅要為自己的安全負責，更要成為全球和平穩定的保障力量。」

他進一步呼籲，歐洲各國應該強化東翼防禦，「我們需要更多的歐洲軍隊駐紮在芬蘭、波羅的海國家，以及波蘭與俄羅斯及白俄羅斯的邊境。」

隨著烏克蘭戰爭的持續，以及美國在國際事務上的態度變化，波蘭正試圖在歐洲內部促成更強的防禦合作，確保自身安全的同時，也推動歐盟在全球軍事戰略中的獨立性。

烏克蘭 白俄羅斯 歐盟

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