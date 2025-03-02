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重磅快評／歐洲大老爺們會選擇當鋼鐵俠或鍵盤俠？

聯合報／主筆室
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烏克蘭總統澤倫斯基(左)1日飛抵倫敦，受到英國首相施凱爾(右)熱情歡迎，他並準備參加2日歐洲領袖緊急峰會，討論俄烏戰爭、為烏國打造的和平計畫。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基(左)1日飛抵倫敦，受到英國首相施凱爾(右)熱情歡迎，他並準備參加2日歐洲領袖緊急峰會，討論俄烏戰爭、為烏國打造的和平計畫。(歐新社)

就在烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮談崩之後，澤倫斯基立即飛往英國倫敦，試圖討拍兼尋求是否有「抱團取暖」取代美國大腿的可能。第一時間，歐洲各國領導人也表達了對烏克蘭的支持。只是，在眼下的倫敦領袖峰會中，到底能否達成除金援以外更實質的軍事支援？不止將牽動俄烏乃至整個歐洲局勢，也將解答「歐洲大老爺們會選擇當鋼鐵俠或鍵盤俠？」這關鍵一問。

川澤談崩後，雖然歐盟委員會主席馮德萊恩發帖說，澤倫斯基「永遠不會孤獨」，法國總理馬克宏也發帖挺烏；也有報導指英國首相斯塔默將告訴歐洲領袖，需要將對澤倫斯基的口頭支持轉化為行動；德國看守總理蕭茲發帖稱，烏克蘭可以信賴德國和歐洲；極可能出任總理的德國基民盟主席梅爾茨也發帖表示，「…德國都和烏克蘭站在一起。在這場戰爭中，我們絕不能混淆侵略者與受害者」…大有「歐洲大老爺們不能再當鍵盤俠、必須奮起當鋼鐵俠」的氣概。但這樣的口頭支持在戰爭面前，無異於「畫餅充饑」，不過是給烏克蘭民眾一點精神安慰而已。

就以倫敦峰會前夕，英國財政大臣和烏克蘭財長簽署了一項價值22億6000萬英鎊的貸款協議，以增強烏克蘭的國防能力為例，如此從其凍結俄羅斯資產轉化的金援，對於須面對持久戰爭的烏克蘭來說，無疑是杯水車薪。澤倫斯基想要的那裡是金錢，更是歐洲各國持續的、包括軍事部隊在內的實質軍事支持。

雖然一些歐洲國家表達了強化烏克蘭國防的支持，但實際上派兵的可能性卻微乎其微。畢竟，長期仰仗美國這柄大保護傘的歐洲各國，養尊處優躺平已久，以致多國對於實質派兵仍持保留態度。在這樣的背景下，歐洲的領導人縱使內心、口頭都想要當行動的巨人，但現實卻讓他們不得不只能扮演「鍵盤俠」，對看在澤倫斯基眼裡，只怕更似畫餅。

如果歐洲真的想成為烏克蘭的「鋼鐵俠」，就必須真正投入大量且實質的軍事整備。除了英國承諾川普的提高國防開支至GDP2.5%，更包括積極投入生產或購置重型武器、增派軍事顧問甚至宣布將派遣部隊至烏克蘭前線。正如一位知情人士所言，「烏克蘭現在需要的是奶油加大砲，而不是在社群發文或表態。」

只是，更為嚴峻的情勢是，就算歐洲各國錢都到位也改變躺平姿態，最根本的問題仍是，軍事實力不可能一步到位。單以士兵訓練來說，沒有個三五年的訓練整備，那有那麼容易建置出能派往前線作戰的大批部隊？去了也只怕將淪為砲灰。更且，安逸多年的歐洲各國，真能接受自己人民的人命損失？

就在斯塔默鍵盤加嘴砲挺烏同時，英媒也指出，他將私下在歐洲領袖峰會警示澤倫斯基和其他歐洲領袖，「烏克蘭通往和平的道路必須經過白宮」；斯塔默的的盟友說，「現在只有一場談判，那就是總統川普所在的談判」，只怕這才是真正看透當前局勢的大實話。

翻譯成大白話就是，眼前歐洲並沒能力取代「美國隊長」的地位。就不知如此大實話，是否能敲醒還在「鍵盤挺烏」的各國領袖，以及長期相信西方領袖口惠承諾的各國人民了。

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