我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

英王扮和事佬？才邀川普訪英 又會見澤倫斯基

編譯中心╱綜合1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普(前右)2019 年訪英與當時尚未登基的查理(前左)會面。 (美聯社資料照片)
川普(前右)2019 年訪英與當時尚未登基的查理(前左)會面。 (美聯社資料照片)

英國2日在倫敦召集歐洲領袖，討論公正、長期的烏克蘭和平方案與歐洲安全，烏克蘭總統澤倫斯基將出席峰會，隨後他將晉見國王查理三世。外電報導，正值政治動盪時期，英國政府愈來愈依賴王室獨特的軟外交，查理國王或可成為美國總統川普與澤倫斯基之間的和事佬。

英國電訊報報導，澤倫斯基周六抵達倫敦，獲得英國首相施凱爾(Keir Starmer)的歡迎及支持；不到24小時前，他在白宮與美國總統川普發生衝突。

兩位領導人在英相官邸唐寧街10號的黑色大門外熱情擁抱，施凱爾告訴澤倫斯基：「你得到了全英國的全力支持，無論需要多長時間，我們都會與你、與烏克蘭站在一起。」

就在三天前，查理國王剛剛邀請川普到英國進行史無前例的第二次國事訪問。

這次倫敦峰會，出席國家包括烏克蘭、法國、德國、丹麥、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、芬蘭、瑞典、捷克、羅馬尼亞以及加拿大。

會中將討論3大重點議題，分別是強化烏克蘭處境，包括加強對烏軍事支援及對俄羅斯經濟施壓；透過強健、可持久有效的協議實現烏克蘭長久和平，並確保烏克蘭未來能夠嚇阻、抵禦俄羅斯攻擊；以及進一步規畫強而有力的烏克蘭安全保證，確保和平是以烏克蘭的主權和安全為基礎。峰會也將討論如何強化歐洲集體安全防衛。

施凱爾之前一再主張英國不需要在歐洲和美國之間選邊站，且與美國具「特別關係」的英國可扮演歐美之間的橋梁。然而，隨著歐美在俄烏議題的立場分歧日益鮮明，做為橋梁的英國恐面臨更多壓力。

施凱爾在澤倫斯基與川普會晤破局後，曾分別與兩人通話。首相府當時表示，施凱爾向澤倫斯基傳達英國對烏克蘭堅定不移的支持。

值得一提的是，隨著歐洲安全情勢日益嚴峻、美國揚言淡出歐洲防衛事務，而英國在歐洲北約持續扮演領導角色，2020年起不再是歐盟成員國的英國如今在凝聚歐洲各國、整合集體防衛力量方面，任務卻日益吃重。英、法也是唯二擁有核武的歐洲北約成員國。

烏克蘭 澤倫斯基 施凱爾

上一則

歐洲強化安全自主 阿利安6型火箭3/3首次商業飛行

下一則

對抗土耳其政府40年 庫德工人黨宣布停火

延伸閱讀

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係
Politico：澤倫斯基早被提醒照劇本走 白宮現場仍翻車

Politico：澤倫斯基早被提醒照劇本走 白宮現場仍翻車
白宮設局澤倫斯基？川普國安顧問駁斥 稱烏犯3大錯

白宮設局澤倫斯基？川普國安顧問駁斥 稱烏犯3大錯
美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

2025-02-26 20:43
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
卡達航空一架空中巴士A350-900飛機從法國土魯斯附近的科洛米耶起飛。資料照片。路透

澳洲夫妻與驟逝乘客遺體共飛4小時 卡達航空：處理妥當

2025-02-28 12:33

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞