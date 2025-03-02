英王扮和事佬？才邀川普訪英 又會見澤倫斯基

川普(前右)2019 年訪英與當時尚未登基的查理(前左)會面。 (美聯社資料照片)

英國2日在倫敦召集歐洲領袖，討論公正、長期的烏克蘭 和平方案與歐洲安全，烏克蘭總統澤倫斯基 將出席峰會，隨後他將晉見國王查理三世。外電報導，正值政治動盪時期，英國政府愈來愈依賴王室獨特的軟外交，查理國王或可成為美國總統川普與澤倫斯基之間的和事佬。

英國電訊報報導，澤倫斯基周六抵達倫敦，獲得英國首相施凱爾 (Keir Starmer)的歡迎及支持；不到24小時前，他在白宮與美國總統川普發生衝突。

兩位領導人在英相官邸唐寧街10號的黑色大門外熱情擁抱，施凱爾告訴澤倫斯基：「你得到了全英國的全力支持，無論需要多長時間，我們都會與你、與烏克蘭站在一起。」

就在三天前，查理國王剛剛邀請川普到英國進行史無前例的第二次國事訪問。

這次倫敦峰會，出席國家包括烏克蘭、法國、德國、丹麥、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、芬蘭、瑞典、捷克、羅馬尼亞以及加拿大。

會中將討論3大重點議題，分別是強化烏克蘭處境，包括加強對烏軍事支援及對俄羅斯經濟施壓；透過強健、可持久有效的協議實現烏克蘭長久和平，並確保烏克蘭未來能夠嚇阻、抵禦俄羅斯攻擊；以及進一步規畫強而有力的烏克蘭安全保證，確保和平是以烏克蘭的主權和安全為基礎。峰會也將討論如何強化歐洲集體安全防衛。

施凱爾之前一再主張英國不需要在歐洲和美國之間選邊站，且與美國具「特別關係」的英國可扮演歐美之間的橋梁。然而，隨著歐美在俄烏議題的立場分歧日益鮮明，做為橋梁的英國恐面臨更多壓力。

施凱爾在澤倫斯基與川普會晤破局後，曾分別與兩人通話。首相府當時表示，施凱爾向澤倫斯基傳達英國對烏克蘭堅定不移的支持。

值得一提的是，隨著歐洲安全情勢日益嚴峻、美國揚言淡出歐洲防衛事務，而英國在歐洲北約持續扮演領導角色，2020年起不再是歐盟成員國的英國如今在凝聚歐洲各國、整合集體防衛力量方面，任務卻日益吃重。英、法也是唯二擁有核武的歐洲北約成員國。