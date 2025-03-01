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美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

編譯盧思綸／即時報導
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英國首相施凱爾（左）3月1日在唐寧街會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。(美聯社)
英國首相施凱爾（左）3月1日在唐寧街會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基3月1日前往倫敦會晤英國首相施凱爾，兩人在唐寧街台階上溫馨相擁，相比澤倫斯基前一日在白宮遭冷遇形成鮮明對比。不過，金融時報指出，施凱爾將私下在3月2日歐洲領袖峰會警示澤倫斯基和其他歐洲領袖，烏克蘭通往和平的道路必須經過白宮。

報導指出，施凱爾在2月28日會見澤倫斯基後，致電川普和法國總統馬克宏更新情況。英國官員表示，這場通話的重點是「推進進程」。

施凱爾的一位盟友表示：「首相會召集大家在一起，禮貌讓他們意識到，現在只有一場談判，那就是總統川普所在的談判。」

另一名施凱爾盟友稱，施凱爾將告訴歐洲領袖，他們需要將對澤倫斯基的口頭支持轉化為行動，「烏克蘭現在需要的是奶油加大砲，並不是在社群發文或表態」。

根據知情人士透露，美烏激烈爭執後，施凱爾已經敦促川普和澤倫斯基簽署礦產協議，允許美國享有烏克蘭礦產貨幣化的部分收益。

英國官員稱，施凱爾告訴澤倫斯基，必須先修復與川普關係，而且如果沒有美國的保證，任何和平都不會持久。

施凱爾與澤倫斯基閉門會談約75分鐘後，施凱爾護送澤倫斯基上車，兩人再度擁抱。

兩人會面之際，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）和烏國財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）在一場視訊儀式上簽署一項價值22億6000萬英鎊（約28.4億美元）的貸款協議，以支持烏克蘭提升國防能力。

澤倫斯基表示，這筆貸款將用於在國內生產武器。據報導這筆巨款將利用俄羅斯主權資產的固定收益來償還。

另外，澤倫斯基預計2日會晤英國國王查理三世。

澤倫斯基 施凱爾 烏克蘭

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