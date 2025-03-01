和事佬出現？才邀川普訪英 查理國王周日見澤倫斯基

英國查理國王。(路透)

英國電訊報(The Telegraph)1日報導，英國查理國王(King Charles)預計周日會見到訪的烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)。

正值政治動盪時期，英國政府越來越依賴王室獨特的軟外交，查理國王或可成為美國總統川普 (Donald Trump)與澤倫斯基之間的和事佬。

澤倫斯基周六抵達倫敦，獲得英國首相施凱爾 (Keir Starmer)的歡迎及支持；不到24小時前，他在白宮與川普發生衝突，川普表示，澤倫斯基的行為可能會導致第三次世界大戰。

兩位領導人在英相官邸唐寧街10號的黑色大門外熱情擁抱，施凱爾告訴澤倫斯基：「正如你所聽到外面街道上的歡呼聲，你得到了全英國的全力支持，無論需要多長時間，我們都會與你、與烏克蘭站在一起。」

影片來源：YouTube@Daily Record

澤倫斯基說：「我很高興國王陛下接受我明天的會見，也很感謝你們組織了如此盛大的峰會。」

歐洲領導人峰會將於周日在倫敦舉行，以討論俄烏戰爭事宜；太陽報(The Sun)報導，查理國王與澤倫斯基將在峰會結束後於桑德令罕府(Sandringham House)會晤。

就在三天前，查理國王剛剛邀請川普到英國進行史無前例的第二次國事訪問。

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