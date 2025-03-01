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克宮對川澤吵翻未置一詞 BBC：普亭可好整以暇觀事態發展

編譯周辰陽／即時報導
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俄羅斯總統普亭2月27日在克里姆林宮會見北韓勞動黨中央委員會政治局委員李熙用。(路透)
俄羅斯總統普亭2月27日在克里姆林宮會見北韓勞動黨中央委員會政治局委員李熙用。(路透)

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮橢圓辦公室吵翻的戲劇性場面，迅速引發各國領袖回應，但不包含俄羅斯總統普亭。到目前為止，普亭本人與克里姆林宮發言人佩斯科夫都沒有評論。

BBC俄羅斯主編羅森堡（Steve Rosenberg）1日指出，話說回來，普亭實際上不需要開口。他可以好整以暇，觀察事態發展。

羅森堡寫道，川普稱他與澤倫斯基這場公開爭吵，「將成為很棒的電視節目」。毫無疑問，普亭將會享受這場「秀」，即被他侵略國家的領導人澤倫斯基遭美國正副總統當著全世界的面斥責。

雖然克宮一語不發，但一些俄方官員已發表評論。如俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）就在Telegram發文稱澤倫斯基為「無禮的蠢豬」，在白宮受到一記狠狠的巴掌。外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）也上Telegram，讚許川普和范斯「奇蹟的克制」，沒有攻擊澤倫斯基。

羅森堡寫道，「莫斯科會多麼歡迎這個場面」。他指出，這個跡象顯示我們現在身處的新世界，美國與烏克蘭關係面臨內爆風險，美國與俄羅斯關係正好相反。

川普和普亭已在近幾周講過電話，承諾密切合作，討論可能很快舉行一場峰會，重啟關係與商討潛在經濟合作的美俄會談已經展開。

羅森堡指出，普亭還對美方提出一個有利可圖的聯合計畫誘餌，涉及稀土礦物和鋁的生產。烏美關係破裂，對基輔來說可能十分嚴重，對莫斯科卻非常有利。就算烏克蘭擁有歐洲領導人的團結和強力支持，如果美國武器停止流入，烏方將更難阻擋俄軍。

一段時間以來，莫斯科已認為烏克蘭戰爭一直朝著俄羅斯希望的方向發展，橢圓辦公室內的大聲爭吵將會鞏固這個觀點。

普亭 澤倫斯基 俄羅斯

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