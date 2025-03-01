川澤大吵後美考慮終止軍援烏克蘭？官員釋出矛盾訊息

美國總統川普(圖)與烏克蘭總統澤倫斯基會面大吵一架，是否讓美烏礦產協議、甚至美國軍援烏克蘭都成為泡影？(路透社)

美國總統川普 2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基 會面大吵一架，是否讓美烏礦產協議、甚至美國軍援烏克蘭都成為泡影？華盛頓郵報報導，美國官員對此釋出矛盾的訊號。一位資深官員表示，川普政府正考慮終止所有正運往烏克蘭的軍事援助。國務院發言人則暗示，事情還有轉圜餘地。

華郵報導，一位匿名美國資深官員表示，如果美國終止對烏克蘭軍援，將適用於那些透過總統撥款權（presidential drawdown authority,PDA）提供的價值數十億美元雷達、車輛、彈藥和飛彈。

川普之前表示，烏克蘭礦產資源可用來償還美國數千億美元的援助，也說美國工程師和礦工到烏克蘭開採這些資源，已經是一種安全保證，「因為當我們出現時，沒人敢來招惹我們」。

另一方面，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）2月28日晚間在福斯商業台表示，澤倫斯基可能會「對在橢圓辦公室質疑川普一事有些後悔」，但她認為澤倫斯基「還有機會扭轉局面，可能也做得到」。

布魯斯指出，這場爭執「並不代表（協議）仍無法達成」，而澤倫斯基「有些決定要做」。

布魯斯還說，對於這場在電視直播上演的橢圓辦公室爭吵，美國政府並沒有不悅，「這正是美國人民投票選出的結果」，「在白宮公開場合，讓美國人民清楚看到互動的張力及總統的想法」。她表示，觀眾所見到的是「直接對話且清晰明確的外交行動，這是非常罕見的場景……也是讓美國再次偉大的重要部分」。

五角大廈前資深官員瓦蘭德（Celeste Wallander）在拜登政府時期與烏克蘭政府有廣泛往來。她表示，這場白宮爭吵「徹底改變未來可能的外交情勢」。

「直到今天，我們還覺得白宮的目標是成為一個中立仲裁者，為俄烏公平解決衝突達成協議尋找出路。今天之後，我覺得白宮實際上選邊站，選擇站在俄羅斯總統普亭這一邊來強迫解決問題。」

瓦蘭德表示，對澤倫斯基而言，與華府關係惡化將增加歐洲國家對烏克蘭承諾的重要性。最近幾周，歐洲一直在尋求美國的支持，提議由歐洲在烏克蘭境內部署維和部隊，遠離前線，作為一旦達成停戰協議的堡壘。

在這項提案中，美國將作為軍事「後盾」（backstop）供應大量軍備，包括遠程飛彈、重型空運和防空系統。

卡內基國際和平基金會俄羅斯專家維斯（Andrew Weiss）表示，「美國支援的問題一直籠罩在一切之上。」他指出，「歐洲缺乏資源或團結一致的力量來填補空缺……也沒有對烏克蘭戰役至關重要的情報能力」。

維斯表示，現在依照俄羅斯條件達成停火變得更加可能，「因為烏克蘭會擔心與美國的關係已經破裂，他們最好在俄羅斯的優勢更顯著之前，找到一個能達成的最佳協議」。