我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

被加徵關稅至20% 中：美禁毒不力 卻訛詐、甩鍋

川澤爭吵...歐洲領袖聲援 烏軍官稱寧作戰：不要屈辱的和平

編譯潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統28日在白宮以礦產協議換和平的商談不歡而散，令烏克蘭觀眾煩惱、害怕。圖為基輔當天為在俄烏戰爭中犧牲的美國前陸戰隊員舉行葬禮。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統28日在白宮以礦產協議換和平的商談不歡而散，令烏克蘭觀眾煩惱、害怕。圖為基輔當天為在俄烏戰爭中犧牲的美國前陸戰隊員舉行葬禮。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普28日在白宮橢圓形辦公室裡發生言語衝突，不歡而散，引發歐洲、烏克蘭觀眾煩惱、害怕，但一名歐洲議員形容「橢圓形辦公室只有一個人有尊嚴，那人還是客人」；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理蕭茲(Olaf Scholz)等歐洲領袖重申支持澤倫斯基，聲稱他並不孤單。

華盛頓郵報報導，一名烏克蘭議員談到28日會談時表示，自己聽到會談的一切，不禁流淚。一名40歲、正在俄國庫斯克(Kursk)地區作戰的烏國軍官歐列克山德(Oleksandr)看到爭執的影片時只回應以「哇」這個字眼，然後寫下「待辦事項還很多，寧可作戰也比屈辱的和平好」。

離開白宮後，澤倫斯基發表簡單聲明，表示感謝川普、「國會及美國人民」、「烏克蘭要的是公正、持久的和平，正為此而努力」。

歐洲國家領袖28日晚紛紛表達對澤倫斯基的支持，西班牙、立陶宛、摩爾多瓦、瑞典、拉脫維亞、挪威等國元首均貼出訊息，力挺澤倫斯基。

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)在X社媒平台貼文說，「親愛的澤倫斯基、親愛的烏克蘭友人們，你們並不孤單」。

馬克宏表示，國際友人三年前便聲援烏克蘭、制裁俄國，繼續這麼做下去是正確的事，這裡的友人指的是美國、歐洲、加拿大、日本等許多國家；必須感謝幫忙、出力的人，尊敬從一開始就戰鬥的人，他們為自己的尊嚴、獨立、後代及歐洲和平而戰。這些都很單純、不複雜，但值此時刻最好回想一下。

德國選舉勝選人、可能出任下位總理的梅爾茨(Friedrich Merz)向澤倫斯基發文表示，「不管時機好壞，都支持烏克蘭」；荷蘭總理史庫夫(Dick Schoof)表示繼續支持烏克蘭，「尤其在此時此刻」。

一面倒支持烏國的聲浪中也有不一樣的聲音；親莫斯科的匈牙利總理奧班(Viktor Orban)形容川普「英勇捍衛和平」、「強人締造和平，弱者才發動戰爭」。

華盛頓郵報引述白宮官員指出，與澤倫斯基發生爭執後，川普正考慮大斧一揮，砍掉給烏克蘭的軍事援助。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

上一則

巴西嘉年華狂歡節登場 帶動當地經濟

下一則

美報告：中俄關係可能存在更多矛盾和利益競爭

延伸閱讀

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案

把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案
「感謝美國、尊重川普」是否道歉？澤倫斯基這麼說

「感謝美國、尊重川普」是否道歉？澤倫斯基這麼說
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

2025-02-26 20:43
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
卡達航空一架空中巴士A350-900飛機從法國土魯斯附近的科洛米耶起飛。資料照片。路透

澳洲夫妻與驟逝乘客遺體共飛4小時 卡達航空：處理妥當

2025-02-28 12:33

超人氣

更多 >
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激

與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激