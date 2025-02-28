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911後能和賓拉登坐下來？歐盟外交代表批川普拒烏克蘭入北約

編譯周辰陽／即時報導
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歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯。（歐新社）
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯。（歐新社）

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）正在美國華府訪問，27日接受法新社訪問時表示，北約烏克蘭提供最好的安全保障，並指控美國總統川普對俄羅斯的說法信以為真，關閉了烏克蘭加盟的大門。她還警告，除非川普將歐洲國家納入，否則他們將無法協助達成俄烏衝突的最終停火協議。

曾在前線國家愛沙尼亞擔任總理的卡拉斯表示，北約國家從來沒有攻擊過俄羅斯，反倒是俄方「害怕民主」。卡拉斯說，「我們為什麼加入北約？這是因為我們害怕俄羅斯。唯一真正有效的方式，唯一有效的安全保障，就是北約的保護傘」。

川普2月稍早打電話直接聯繫上俄羅斯總統普亭，也打破了普亭的孤立局面，26日首度召開內閣會議時表示，烏克蘭可以「忘記」加入北約一事，隔天會晤來訪的英國首相施凱爾時又說，他不會同意烏克蘭加入北約，認為這是戰爭爆發的導火線。

面對記者問及川普的言論，卡拉斯表示。「這些指控完全不正確，這是俄羅斯的敘事，我們不應該相信。我的問題是，除了俄羅斯已經做的事情，攻擊烏克蘭、兼併領土與佔領領土以外，我們為什麼要給他們想要的東西，現在又在此之上提供更多」。

卡拉斯說，「想想，在美國，你會在911事件後和（凱達首腦）賓拉登坐下來說，『好吧，你還想要什麼？』。我是說，這難以想像」。

川普一直對北約不以為然，稱美國向富裕盟邦提供安全不公平；相對於經濟規模，這些富裕盟邦的國防支出通常較少。同時，川普與烏克蘭總統澤倫斯基預計將在28日簽署美烏礦產協議，但仍表明美國不會向烏克蘭提出安全保證，認為應該由歐洲提供。

卡拉斯指出，對於任何有關烏克蘭的協議，「歐洲國家需要能參與進來」。她說，「我們需要加入這些討論，我認為若非如此，我們無法提供任何東西」。

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烏克蘭 北約 俄羅斯

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