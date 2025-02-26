我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

美10年來首例 德州童未打麻疹疫苗病逝

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

美國總統川普26日召開第二任內首次內閣會議表示，美國不會對烏克蘭提供「超出限制太多」的安全保證，同時證實烏克蘭總統澤倫斯基即將在28日出訪華府簽署礦產協議。基輔獨立報取得烏克蘭政府消息人士提供，獨家曝光美國與烏克蘭的礦產協議全文，內容並未具體說明美國將為烏克蘭提供哪些安全保證，值得注意的是，內容明確稱「俄羅斯入侵烏克蘭」。

金融時報報導，川普在會議上表示：「我不會提供超出限制太多的安全保證，」他補充，「我們會讓歐洲來處理這些問題，因為，歐洲是烏克蘭隔壁鄰居。」

另外，川普也證實澤倫斯基將在28日訪美簽署礦產協議，他說：「我們將在稀土方面與烏克蘭建立真正的夥伴關係，我們非常需要稀土，他們擁有非常好的稀土。」他提到，這筆協議對美國的價值「可能」達到3500億美元，對歐洲則為1000億美元。

基輔獨立報報導指出，烏克蘭與美國在2月25日就協議達成共識，協議文件命名為「雙邊協議：建立重建投資基金的條款和條件」。

開頭提到，「鑒於美國自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已向烏克蘭提供大量財政和物質支持」。此外，協議提到，烏克蘭自願放棄成為全球第三大核武庫，加強對國際和平與安全的貢獻。

該基金的核心是美烏共同設立一檔基金，並且共同管理，烏克蘭將把未來開發國有礦產資源收益的50%投入該基金。這些資金將用於投資烏克蘭重建，並為美國帶來經濟回報。

至於基金的具體營運方式和利潤分配將隨後透過單獨協議訂定。

協議還強調停戰的「經濟安全」方面，指出「這項雙邊協議和資助協議將成為雙邊和多邊協議架構中的重要組成部分，並將成為建立持久和平、加強經濟安全韌性的具體措施」。

協議並未具體說明安全保障，僅表示「美國政府支持烏克蘭努力建立持久和平所需的安全保證」（The Government of the United States of America supports Ukraine’s efforts to obtain security guarantees needed to establish lasting peace.）。

有關俄羅斯和烏克蘭的和平協議，川普說普亭「將不得不」讓步，但他拒絕說明具體細節表示：「我現在不想說」。不過，他重申美國的立場，也就是烏克蘭可以「忘記」加入北約一事。這一直是普亭對烏克蘭的癥結點。

川普表示，美國將「盡最大努力為雙方達成最好的協議」，並補充，「希望盡可能將被俄羅斯占領的烏克蘭領土歸還基輔」。

當被問及允許俄羅斯保留其占領的烏克蘭領土，是否會向中國等其他美國對手釋出危險訊號時，川普語帶挑釁地說：「哦，哦，你試試看把它奪走啊。」

烏克蘭 川普 澤倫斯基

上一則

川普拒提供烏克蘭安全保障 稱應由歐洲承擔

延伸閱讀

憂川普拿台去談判 眾院抗中議員：台刪軍費辯論易釋錯誤訊息

憂川普拿台去談判 眾院抗中議員：台刪軍費辯論易釋錯誤訊息
川普證實澤倫斯基2/28訪華府 商討礦物協議

川普證實澤倫斯基2/28訪華府 商討礦物協議
川普拒提供烏克蘭安全保障 稱應由歐洲承擔

川普拒提供烏克蘭安全保障 稱應由歐洲承擔
川普：歐盟成立是為了搞砸美國 將祭25%關稅

川普：歐盟成立是為了搞砸美國 將祭25%關稅

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
美媒分析，烏克蘭總統澤倫斯基有5件事激怒美國總統川普，讓美國幾乎撤回軍事支援；圖為澤倫斯基（左）去年9月與川普（右）曾在紐約會面。（美聯社）

美媒：澤倫斯基這5件事激怒川普 讓美國想撤回軍援

2025-02-22 01:29
美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基本周稍早撕破臉，隨後美方提出新版礦產協議條件更加嚴苛。圖為烏東要城阿夫迪夫卡（Avdiivka）工廠。(路透社)

美烏擬簽礦產協議曝光 紐時揭「新版更狠」

2025-02-22 20:46

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？
華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？