礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

美國總統川普 26日召開第二任內首次內閣會議表示,美國不會對烏克蘭 提供「超出限制太多」的安全保證,同時證實烏克蘭總統澤倫斯基 即將在28日出訪華府簽署礦產協議。基輔獨立報取得烏克蘭政府消息人士提供,獨家曝光美國與烏克蘭的礦產協議全文,內容並未具體說明美國將為烏克蘭提供哪些安全保證,值得注意的是,內容明確稱「俄羅斯入侵烏克蘭」。

金融時報報導,川普在會議上表示:「我不會提供超出限制太多的安全保證,」他補充,「我們會讓歐洲來處理這些問題,因為,歐洲是烏克蘭隔壁鄰居。」

另外,川普也證實澤倫斯基將在28日訪美簽署礦產協議,他說:「我們將在稀土方面與烏克蘭建立真正的夥伴關係,我們非常需要稀土,他們擁有非常好的稀土。」他提到,這筆協議對美國的價值「可能」達到3500億美元,對歐洲則為1000億美元。

基輔獨立報報導指出,烏克蘭與美國在2月25日就協議達成共識,協議文件命名為「雙邊協議:建立重建投資基金的條款和條件」。

開頭提到,「鑒於美國自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來,已向烏克蘭提供大量財政和物質支持」。此外,協議提到,烏克蘭自願放棄成為全球第三大核武庫,加強對國際和平與安全的貢獻。

該基金的核心是美烏共同設立一檔基金,並且共同管理,烏克蘭將把未來開發國有礦產資源收益的50%投入該基金。這些資金將用於投資烏克蘭重建,並為美國帶來經濟回報。

至於基金的具體營運方式和利潤分配將隨後透過單獨協議訂定。

協議還強調停戰的「經濟安全」方面,指出「這項雙邊協議和資助協議將成為雙邊和多邊協議架構中的重要組成部分,並將成為建立持久和平、加強經濟安全韌性的具體措施」。

協議並未具體說明安全保障,僅表示「美國政府支持烏克蘭努力建立持久和平所需的安全保證」(The Government of the United States of America supports Ukraine’s efforts to obtain security guarantees needed to establish lasting peace.)。

有關俄羅斯和烏克蘭的和平協議,川普說普亭「將不得不」讓步,但他拒絕說明具體細節表示:「我現在不想說」。不過,他重申美國的立場,也就是烏克蘭可以「忘記」加入北約一事。這一直是普亭對烏克蘭的癥結點。

川普表示,美國將「盡最大努力為雙方達成最好的協議」,並補充,「希望盡可能將被俄羅斯占領的烏克蘭領土歸還基輔」。

當被問及允許俄羅斯保留其占領的烏克蘭領土,是否會向中國等其他美國對手釋出危險訊號時,川普語帶挑釁地說:「哦,哦,你試試看把它奪走啊。」