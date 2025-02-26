我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區郵件盜竊頻發 郵政局更換4郵箱

遇ICE盤查 可保持沉默、勿簽署文件

烏克蘭國會二度表決通過挺澤倫斯基決議 馬斯克給出4字回應

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基2024年11月19日，即俄羅斯入侵烏克蘭第1000天，向國會議員發表演說。資料照片。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基2024年11月19日，即俄羅斯入侵烏克蘭第1000天，向國會議員發表演說。資料照片。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基合法性遭到俄羅斯攻擊，最近就連美國也加入質疑，川普總統日前公開指責他是「未經選舉的獨裁者」。烏克蘭國會24日未能通過一項重申澤倫斯基合法性的決議，隔天再次嘗試才過關，引來科技富豪兼川普盟友馬斯克上網回應。

根據此前新聞，烏克蘭國會召開紀念俄羅斯全面入侵3週年特別會議，並表決一項國會領導階層制定的決議文，象徵性展現對澤倫斯基的支持。該決議文宣告，「在烏克蘭確保全面、公正與持續和平後」，國會將盡快宣布舉行總統選舉，還表明烏克蘭人民或國會並未質疑澤倫斯基的民意授權，並指澤倫斯基依照憲法「必須行使其權力，直到新選出的烏克蘭總統就職」。

不過，這項決議第一次表決時，只獲得218票支持，低於通過所需的226票，而且約54名出席議員沒有參與表決，包括澤倫斯基旗下人民公僕黨的38名議員。

彭博新聞與烏克蘭真理報的報導，烏克蘭國會25日二度進行表決，合計268位國會議員投下贊成票，通過這項決議。馬斯克隨後上自己的社群媒體平台「X」，對Visegrád 24報導投票結果的發文做出了簡短回應，「舉行選舉」。

彭博新聞指出，烏克蘭國會對澤倫斯基的民意授權表示支持，正值敏感時刻，因為美俄兩國總統都要求烏克蘭舉行總統選舉。莫斯科一直要求烏克蘭進行總統選舉，並稱澤倫斯基不合法，並指他的任期在2024年5月就已結束。

不過，烏克蘭真理報引述民調機構SOCIS的一項調查顯示，大部分烏克蘭人反對在俄羅斯入侵行動還在進行時舉行投票。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

全球金援烏克蘭2800億美元 美國VS歐盟 誰是最大金主？

延伸閱讀

「我們不願破壞關鍵公共服務」效率部21名員工辭職 拒絕馬斯克

「我們不願破壞關鍵公共服務」效率部21名員工辭職 拒絕馬斯克
眾院兩黨領袖警告 北京恐利用馬斯克影響華府對中政策

眾院兩黨領袖警告 北京恐利用馬斯克影響華府對中政策
馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元
怕被認為「支持馬斯克」這些特斯拉車主畫清界線

怕被認為「支持馬斯克」這些特斯拉車主畫清界線

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
俄羅斯總統普亭13日以視訊方式出席一場在莫斯科的會議。(路透)

美情報：普亭無意停戰 談判是為拖時間達成1目的

2025-02-18 21:20

超人氣

更多 >
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議