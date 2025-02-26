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克宮重申反對歐洲維和部隊入烏 川普堅稱「最終將能夠達成共識」

編譯周辰陽／即時報導
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一名女子25日走過莫斯科克里姆林宮前方的俄羅斯國旗。（歐新社）
一名女子25日走過莫斯科克里姆林宮前方的俄羅斯國旗。（歐新社）

美國總統川普24日在白宮會晤來訪的法國總統馬克宏時聲稱，俄羅斯總統普亭會接受歐洲維和部隊進入烏克蘭。有記者就此詢問克里姆林宮，發言人佩斯科夫則要記者參考稍早的聲明，即莫斯科將無法接受這個舉動。

根據此前新聞，川普當時表示自己不反對歐洲對烏克蘭派遣維和部隊，並指他曾經與俄羅斯總統普亭討論過這個想法。川普稱，「是，他會接受。我問過普亭這個問題」，又指「聽著，如果我們達成協議，他不會再尋求更多戰爭。他不介意，我已經特別問過他，他沒有問題」。

不過，路透25日報導，俄羅斯曾多次表示，反對在烏克蘭地上出現北約部隊。俄羅斯外交部長拉夫羅夫日前表示，就算該部隊在不同的旗幟下行動，莫斯科仍將視此為對俄羅斯主權的「直接威脅」。

面對記者就川普的發言提問，佩斯科夫避免公開反駁，但實際上重申俄方反對。佩斯科夫說，「關於這個問題，有一個立場，由俄羅斯外長拉夫羅夫表達。我對此沒有什麼要補充，也沒什麼要評論，我對此不做評論」。

根據俄羅斯官媒RT報導，川普25日稍晚面對記者的追問，堅稱與普亭「的確討論過此事」，一種「每個人都可以接受的維和形式」。川普告訴記者，「你需要某種形式的維和，所以將做出每個人都會感到滿意的安排，我們最終將能夠達成共識，我敢肯定」。

白宮國家安全會議發言人休斯（Brian Hughes）則沒有直接回應克宮的最新發言，稱川普政府將繼續與俄烏兩國合作以結束戰爭。休斯說，「川普總統致力於結束這場殘酷血腥的戰爭，接著建立持久和平框架，不會透過媒體進行談判」。

休斯表示，「川普政府知道，維持和平需要歐洲做更多，我們已聽見法國總統馬克宏與英國首相施凱爾，以及其他領導人提議要這樣做。我們繼續與俄羅斯與烏克蘭合作實現和平，因為沒有與雙方對話，你就無法結束一場戰爭」。

川普 俄羅斯 普亭

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