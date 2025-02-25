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馬克宏：俄烏將簽停火協議 但「不代表烏克蘭投降」

編譯吳孟真／綜合外電
法國總統馬克宏（左）表示，他與川普談論俄烏戰爭，相信未來幾周開始協商長期停火是「可行的」。（路透）
法國總統馬克宏（左）表示，他與川普談論俄烏戰爭，相信未來幾周開始協商長期停火是「可行的」。（路透）

法國總統馬克宏24日造訪白宮，與川普會面後表示，俄烏可望在未來幾周達成停火協議，但「不代表烏克蘭投降」，且協定須涵蓋安全保障。馬克宏是川普第二任期以來，首位到訪的歐洲領袖。

馬克宏對福斯新聞表示，他與川普談及停火或和平協議的條件，相信在未來幾周開始協商長期停火和停戰協議是「可行的」，而法國正與其他歐洲國家商討烏克蘭的安全保障、領土、戰後重建、經濟和礦產等細節。馬克宏表示，歐洲國家已經準備好要提供安全保障，包括派遣維和部隊，但不會駐紮前線。

川普認為，俄烏戰爭有可能在「幾周內結束」，但堅持歐洲應擔起任何烏克蘭和平協議的支出和責任，不應只由美國負擔。他也表示，不反對歐洲對烏克蘭派遣維和部隊，也說普亭會接受。他說，「我已經特別問過他，他沒有問題。」川普表示也預告，協議達成後，預計造訪俄羅斯，與普亭會面。

川普政府與俄羅斯對話的同時，也要求烏克蘭以稀土礦產，償還美國自俄烏戰爭爆發後對烏克蘭的援助。川普提議，美國應獲得5,000億美元的烏國礦產資源。

川普24日在白宮橢圓辦公室說：「我將與總統澤倫斯基見面。事實上，他可能本周或下周就來簽署這份協議。」「他們非常接近達成最終協議。這將是一項涉及稀土和其他各種事物的交易。據我的了解，他願意來這裡簽署該協議。這對我來說太棒了。我認為他們必須獲得其議會或任何可能批准該提案的人同意。但我確信那會發生。」

馬克宏也說，讓美國支持烏克蘭主權最佳方法是透過礦產資源協議。目前華府和烏國的礦產協議正進入最後階段，烏國副總理斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）23日在社群平台X上表示，協商非常具建設性，幾乎所有關鍵細節都已定案。

另外，在24日舉行的聯合國大會上，美國和俄國兩展現相同立場。首先是同時反對由歐洲提出、指責莫斯科侵略行為，並主張烏克蘭領土完整性的草案。該草案後來獲得表決通過。

同日，美國在聯合國安理會上提出一項決議草案，呼籲俄烏雙方停戰，但並未批評俄國的行為。該決議獲得通過並受到俄國支持，但美國的關鍵盟友英、法兩國，卻選擇棄權。

歐盟和英國24日也通過對俄羅斯的第16輪制裁行動，鎖定由該國出口的鋁製品，以及用來閃避國際制裁的「影子船隊」。

烏克蘭 川普 馬克宏

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