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俄烏戰爭3周年 馬克宏：川普擬見澤倫斯基談礦產協議

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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川普總統（右）24日在白宮會晤到訪的法國總統馬克宏（左）。（路透）
川普總統（右）24日在白宮會晤到訪的法國總統馬克宏（左）。（路透）

川普總統24日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面；馬克宏指出，川普擬與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）見面，討論礦產協議。

適逢俄烏戰爭三周年，川普24日與馬克宏在白宮見面；川普表示，俄烏戰爭很快就能獲得解決。

川普也預告說，待俄烏戰爭情勢穩定，他計畫與俄羅斯總統普亭見面；川普說，他尚不確定日期，但會選在對的時間前往莫斯科，而普亭也會來華府。

川普認為，俄烏戰爭有可能在數周內結束。

川普說，烏克蘭有機會拿回部分失土，但認為「這不是件簡單的事情」；至於普亭會不會接受歐洲維和部隊進駐烏克蘭，川普說，他特別詢問普亭這個問題，普亭對此沒有意見。

川普也提到，美俄之間正在討論經濟發展的協議。

川普與馬克宏在會面後舉行記者會，馬克宏說，他已與澤倫斯基討論，希望擬出烏克蘭可以接受的提案。

馬克宏說，川普已經確認，很快將與澤倫斯基見面，敲定礦產協議的內容，到時兩人預計針對礦產協議共同發表談話。

烏克蘭副總理斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）23日在社群平台X上指出，烏克蘭與美國正針對擴產協議進入最後階段的討論；斯特法尼希納指出，協商非常具建設性，幾乎所有關鍵細節都已定案。

川普日前提議，美國長期援助烏克蘭，應該獲得價值5000億美元的烏國礦產資源；不過，澤倫斯基拒絕這項提議，認為美國對烏克蘭的援助沒有這麼多，也沒有向烏克蘭提出安全保證；澤倫斯基說，「我不能出賣我們的國家。」

不過澤倫斯基20日又表示，烏克蘭準備好迅速且堅持不懈地努力與美國達成「強而有力又有用的投資與安全協議」。

但澤倫斯基近日表示，他不會接受如此龐大的金額，因為金額遠遠超過拜登政府提供給烏克蘭的1000億美元援助。

馬克宏指出，他在與川普的會談中，雙方談及停戰協議或和平協議的條件；馬克宏說，法國與其他歐洲國家正努力討論這些內容，包括安全保證、烏克蘭的領土、戰後重建、經濟和礦產等。

馬克宏表示，他與川普討論到的關鍵是安全保證的細節；馬克宏說，歐洲國家已經準備好要提供安全保證，但歐洲國家需要美國的支援，而美國也表達對安全保證的一致性。

馬克宏說，和平的結果不能是烏克蘭的投降，也不能是缺乏保證的停戰。

川普 烏克蘭 馬克宏

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