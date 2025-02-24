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配合俄勝利日？學者：俄烏可能5/9前停火 川普：沒這麼快

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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俄羅斯總統普亭。（美聯社）
俄羅斯總統普亭。（美聯社）

俄烏戰爭24日滿三周年，有專家學者預測，俄烏戰爭停火的時程有可能配合俄國二戰勝利日的日期；川普總統則否認他將在5月9日前往莫斯科。

針對俄烏戰爭，美俄之間進入停戰協商，德國柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）的資深研究員鮑諾夫（Alexander Baunov）17日撰文評論指出，俄國總統普亭正在利用川普急於表現的欲望。

鮑諾夫表示，普亭不僅願意釋放美國教師福格爾（Marc Fogel），也可能已經準備好要做人情給川普、結束俄烏戰爭；另一方面，鮑諾夫說，川普對普亭意外的奉承，象徵川普也同樣在討好普亭。

鮑諾夫認為，川普日前與普亭通話，提及兩國在二次世界大戰中合作的歷史，表達出對大國政治的嚮往；鮑諾夫說，這從烏克蘭和歐洲從美俄的談判桌上缺席，可以看得出來。

鮑諾夫認為，普亭得到美俄領袖互訪的承諾是普亭的一大勝利，尤其讓美國總統訪問「獨裁」國家，有助於外交，也是在國際上洗白最好的方法。

鮑諾夫認為，包括川普的訪問，以及俄烏戰爭停火都有可能配合俄國5月9日的二戰勝利日；鮑諾夫指出，現在已有傳聞，俄烏戰爭最快有可能在4月20日之前達成停火。

川普24日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面；被媒體問及是否計畫在5月9日前往莫斯科，川普說，他不知道是不是5月9日，並表示，他與普亭的見面沒有那麼快。

川普說，5月9日太快了，他會選在適合的時機前往莫斯科。

川普12日與普亭通電，川普表示，他與普亭都同意要緊密地合作，其中包括互相訪問；川普表示，在互相訪問之前，他預計和普亭先在沙烏地阿拉伯見面。

川普 普亭 俄國

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