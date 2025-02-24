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「能相信俄羅斯嗎？」 烏克蘭截肢傷兵悲問川普特使

編譯盧思綸／綜合23日電
美國俄烏特使凱洛格（左二）21日於基輔會見烏克蘭傷兵。（取材自X平台）
美國俄烏特使凱洛格（左二）21日於基輔會見烏克蘭傷兵。（取材自X平台）

紐約郵報報導，川普的俄烏特使凱洛格日前旋風出訪基輔，並前往軍醫院探望烏軍傷員表達敬佩與感謝。期間，凱洛格被一名士兵當面問：「你認為可以相信俄羅斯嗎？」凱洛格並未正面回答，僅稱「歷史上所有戰爭都是通過談判畫下句點」。

80歲凱洛格19日起旋風出訪基輔3天，21日在美駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）陪同下，前往基輔郊外的厄平軍事醫院（Irpin Military Hospital），會見約20名與俄國作戰的烏軍，其中不乏受到俄軍重傷的士兵，正在接受截肢治療，並準備裝配義肢。

知情人士透露，凱洛格停留軍醫院期間，與受傷士兵進行一對一討論，希望增進美方與澤倫斯基政府的關係，推動雙方敲定礦產協議。

當時一位名為丹尼斯（Denis）的士兵表示想向凱洛格提問，凱洛格也同意表示「他有這個權利」。

丹尼斯開門見山問：「你認為，我們能信任俄羅斯嗎？他們會進行談判嗎？」

凱洛格並未正面肯定或否定，他先是解釋，歷史上「所有戰爭最終都會通過談判結束」，他接著說：「戰場上的最終勝利都通過外交實現，今時今日的世界也不例外。」

凱洛格認為，更深層次的問題是「信任身邊的人」、「確保他們和你站在一起」。在這個問題上，他回答：「是的，我們支持你們。」

隨後，丹尼斯堅持認為烏克蘭必須擁有強大的軍隊，因為他擔心談判結束後，最多只會有五到十年的和平。

凱洛格表示：「嗯，我認為目標是沒有下一場戰爭」丹尼斯回答：「希望如此。」

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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