我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

她每月付400元TikTok學費 現在賣水壺年收逾650萬

歐盟3/6峰會 商烏克蘭、歐安全 瑞士國防軍願赴烏維和

編譯中心／綜合23日電
烏克蘭戰爭將屆3年，挺烏克蘭的民眾及烏克蘭旅美社群成員22日在華府林肯紀念堂前集結聲援，其中一人舉牌呼籲「不要出賣烏克蘭」。（中央社）
烏克蘭戰爭將屆3年，挺烏克蘭的民眾及烏克蘭旅美社群成員22日在華府林肯紀念堂前集結聲援，其中一人舉牌呼籲「不要出賣烏克蘭」。（中央社）

美國總統川普烏克蘭採取強硬立場，並在俄烏持續3年的衝突上向莫斯科示好，英法兩國領袖下周將訪美向川普表達歐洲方面的憂慮，同時展現願為歐洲安全承擔更大的責任，並讓歐洲持續參與俄烏停戰協商，同時商討未來對烏克蘭的軍事保障。歐盟官員23日指出，歐盟領袖3月6日將舉行特別高峰會，商討對烏克蘭提供額外支持、歐洲安全保證，以及如何為歐洲防衛需求籌措資金。

路透報導，法國總統馬克宏與英國首相施凱爾下周將分別訪美，這兩位歐洲核武大國領袖將試圖說服川普，不要不惜一切代價與俄羅斯總統普亭倉促達成停火協議；馬克宏將試圖運用他與川普先前建立的關係來說服川普。

馬克宏已說，同意一項等於是要烏克蘭投降的不良協議，將是向包括中國和伊朗在內的美國敵人示弱。

馬克宏在24日訪問白宮前，在社群媒體進行長達1小時的問答，他表示：「我會告訴他：在普亭面前，你內心深處不能軟弱。這不是你的本性，這不是你的性格，也不符合你的利益。」

英法領袖這次訪美時值川普與烏克蘭總統澤倫斯基關係緊張之際，川普稱澤倫斯基為「獨裁者」，這讓烏克蘭的歐洲盟友震驚，因為他們已因美國在貿易、外交，甚至對於歐洲國內政治採取更激進立場而不安。

巴黎美國大學（The American University of Paris）國際關係學教授高勒布（Philip Golub）表示，馬克宏相信他的華盛頓之行將發揮「歷史性作用」，確保歐洲能參與烏克蘭問題的最終談判。「不過，他這次訪問是否能真有所成，這完全是另一回事」。

施凱爾將於27日訪問華盛頓，他已示警，戰爭的結束不能只是「普亭再次發動攻擊前的暫時停止」。

另一方面，歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在X平台發文說：「我們正處在烏克蘭和歐洲安全一個決定性時刻，在與歐洲領導人的磋商中，我已經聽到從歐洲聯盟層面上去應對那些挑戰的共同承諾：增強歐洲防衛、果斷地為歐洲大陸和平和烏克蘭長期安全作出貢獻。」

此外，瑞士聯邦國防軍司令蘇斯理（Thomas Suessli）在23日刊登的訪問中表示，瑞士如接獲請求且政府同意的話，有可能派兵參與未來烏克蘭的維和任務。

蘇斯理告訴瑞士報社「星期展望」（SonntagsBlick）：「我們可能可以在9至12個月內派出大約200名士兵。」但他強調，若瑞士接獲相關請求，這是政府與國會得決定的事。

挺烏克蘭的民眾及烏克蘭旅美社群成員22日在華府集結，紀念烏克蘭戰爭3周年。主辦單...
挺烏克蘭的民眾及烏克蘭旅美社群成員22日在華府集結，紀念烏克蘭戰爭3周年。主辦單位評估應有5000人參與，但實際到場人數不如預期。（中央社）

烏克蘭 川普 馬克宏

上一則

川普倒向俄 台菲日韓官員憂美可能與習近平交易

下一則

川普敵視烏克蘭言行 引發部分共和黨人反彈

延伸閱讀

川普提議礦產換貸款 澤倫斯基反彈：不會讓10代烏克蘭人背債

川普提議礦產換貸款 澤倫斯基反彈：不會讓10代烏克蘭人背債
前白宮貿易顧問：川普鋼鋁關稅針對的是中國

前白宮貿易顧問：川普鋼鋁關稅針對的是中國
路透民調：逾半人支持驅逐非法移民 反對效率部刪減支出

路透民調：逾半人支持驅逐非法移民 反對效率部刪減支出
澤倫斯基願下台換取烏加入北約 美烏礦產談判因安全保障卡殻

澤倫斯基願下台換取烏加入北約 美烏礦產談判因安全保障卡殻

熱門新聞

美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗