歐盟3/6峰會 商烏克蘭、歐安全 瑞士國防軍願赴烏維和

烏克蘭戰爭將屆3年，挺烏克蘭的民眾及烏克蘭旅美社群成員22日在華府林肯紀念堂前集結聲援，其中一人舉牌呼籲「不要出賣烏克蘭」。（中央社）

美國總統川普 對烏克蘭 採取強硬立場，並在俄烏持續3年的衝突上向莫斯科示好，英法兩國領袖下周將訪美向川普表達歐洲方面的憂慮，同時展現願為歐洲安全承擔更大的責任，並讓歐洲持續參與俄烏停戰協商，同時商討未來對烏克蘭的軍事保障。歐盟官員23日指出，歐盟領袖3月6日將舉行特別高峰會，商討對烏克蘭提供額外支持、歐洲安全保證，以及如何為歐洲防衛需求籌措資金。

路透報導，法國總統馬克宏 與英國首相施凱爾下周將分別訪美，這兩位歐洲核武大國領袖將試圖說服川普，不要不惜一切代價與俄羅斯總統普亭倉促達成停火協議；馬克宏將試圖運用他與川普先前建立的關係來說服川普。

馬克宏已說，同意一項等於是要烏克蘭投降的不良協議，將是向包括中國和伊朗在內的美國敵人示弱。

馬克宏在24日訪問白宮前，在社群媒體進行長達1小時的問答，他表示：「我會告訴他：在普亭面前，你內心深處不能軟弱。這不是你的本性，這不是你的性格，也不符合你的利益。」

英法領袖這次訪美時值川普與烏克蘭總統澤倫斯基關係緊張之際，川普稱澤倫斯基為「獨裁者」，這讓烏克蘭的歐洲盟友震驚，因為他們已因美國在貿易、外交，甚至對於歐洲國內政治採取更激進立場而不安。

巴黎美國大學（The American University of Paris）國際關係學教授高勒布（Philip Golub）表示，馬克宏相信他的華盛頓之行將發揮「歷史性作用」，確保歐洲能參與烏克蘭問題的最終談判。「不過，他這次訪問是否能真有所成，這完全是另一回事」。

施凱爾將於27日訪問華盛頓，他已示警，戰爭的結束不能只是「普亭再次發動攻擊前的暫時停止」。

另一方面，歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在X平台發文說：「我們正處在烏克蘭和歐洲安全一個決定性時刻，在與歐洲領導人的磋商中，我已經聽到從歐洲聯盟層面上去應對那些挑戰的共同承諾：增強歐洲防衛、果斷地為歐洲大陸和平和烏克蘭長期安全作出貢獻。」

此外，瑞士聯邦國防軍司令蘇斯理（Thomas Suessli）在23日刊登的訪問中表示，瑞士如接獲請求且政府同意的話，有可能派兵參與未來烏克蘭的維和任務。

蘇斯理告訴瑞士報社「星期展望」（SonntagsBlick）：「我們可能可以在9至12個月內派出大約200名士兵。」但他強調，若瑞士接獲相關請求，這是政府與國會得決定的事。