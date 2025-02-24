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川普倒向俄 台菲日韓官員憂美可能與習近平交易

編譯陳韻涵／綜合報導
川普近期言行倒向俄羅斯，令亞洲部分國家官員感到不安。(美聯社)
川普近期言行倒向俄羅斯，令亞洲部分國家官員感到不安。(美聯社)

川普政府急於就烏克蘭戰爭與俄羅斯進行和平談判，令亞洲部分國家官員感到不安，憂慮美國對該地區的安全承諾是否動搖。

華爾街日報(WSJ)報導，川普與俄國總統普亭本月12日通電話後，華府與莫斯科同意就俄烏和平展開直接談判，成為美國外交政策的重大轉捩點。

基輔高度仰賴美國的軍事和財務援助對抗俄軍入侵，烏克蘭卻被排除在最初的美俄會談之外，歐洲鄰國也不得其門而入，整個歐盟的安全可能受到美俄協議的直接影響。

這讓美國的亞洲盟友憂慮，同樣依賴美軍協防的台灣、菲律賓、日本和南韓官員紛紛公開表示，面臨中國或北韓威脅與侵略，華盛頓將與他們站在一起。

美國與日本、菲律賓、南韓以及泰國簽訂了共同防禦協定，這是更廣泛協定的一環。

但私底下，部分官員擔心，川普可能與中國國家主席習近平就亞洲爭議領土達成某種協議，或讓北韓的核武計畫繼續威脅鄰國。

另有美國的亞洲盟友官員表示，美國國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)的發言重申美國對抗北京的承諾；赫塞斯建議，為將更多資源投入亞洲，有必要從歐洲撤軍。

赫塞斯上周告訴北大西洋公約組織(NATO)及其他與烏克蘭結盟的國家部長說：「美國優先考慮在太平洋地區威懾中國的戰術，考量現實資源有限，權衡資源以確保威懾效果。」

赫塞斯、國務卿魯比歐(Marco Rubio)等政府官員的人事任命案通過後數日，便已打電話聯繫亞洲盟友官員，而歐洲主要盟友則排在後方。

川普目前已在白宮會見印度和日本總理，印度與中國接壤，日本則有約6萬美軍駐紮。

台灣國安會(National Security Council)秘書長吳釗燮20日在台北舉行的2025「哈利法克斯台北論壇」(HFX Taipei)上表示，「美國對台灣的支持依舊非常強勁」，並指白宮的關鍵國安職位由長期支持台灣的人士負責。

菲律賓外交部長馬納羅(Enrique Manalo)本月中旬在德國舉行的慕尼黑安全會議上，對美國的馳援表示樂觀，說道：「我認為，美國的承諾依然堅定不移，美菲聯盟穩固。」

赫塞斯 川普 日本

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