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川普敵視烏克蘭言行 引發部分共和黨人反彈

編譯潘勛／綜合報導
烏戰三周年之際，俄軍占領的頓內次克地區舉行二戰紀念活動。(路透)
烏戰三周年之際，俄軍占領的頓內次克地區舉行二戰紀念活動。(路透)

川普總統18日說烏克蘭三年前「根本不該發動戰爭」，但21日改口說的確是俄國入侵烏國，而烏國很快就會與美國簽下礦產協議，有助於結束俄烏戰爭。國家廣播公司新聞網(NBC News)指出，川普敵視烏克蘭的言行，已經引發一些共和黨反彈，傳統保守派為烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)抱不平。

川普說戰爭是烏克蘭挑起的，立即引發國內外一波批評；他21日接受福斯新聞廣播(Fox News Radio)時，迫於壓力談這個主題，承認是俄國在普亭總統指揮下入侵烏國。

川普說，「俄國進攻，但他們不該放任他進攻」，川普口中的他們指的是前總統拜登以及澤倫斯基，兩人早該有所動作，遏止俄國入侵。

川普接下來在橢圓形辦公室裡談到烏克蘭可不可能簽署礦產協議，他表示即將簽下協議，希望在接下來相當短期間辦到。

澤倫斯基21日在其他場合表示，烏克蘭與美國團隊正為起草協議努力之中，「我盼望有公平的成果」。

川普19日詆毀澤倫斯基是「獨夫」，另警告他要趕快與俄國議和，不然烏國只怕要國不成國。美國調性轉變，讓歐洲官員提高警覺，生怕基輔要被迫簽下有利於普亭的和平協定。

川普近來對澤倫斯基的敵視也在共和黨圈子裡撕開裂痕；傳統保守派為力抗俄國侵略達三年的澤倫斯基抱不平。

川普針對澤倫斯基而非普亭，在他的「讓美國再度偉大」(MAGA)運動撕開新口子。成長於雷根總統時代的共和黨人、比較懷疑俄國的人對此不以為然。

在川普第一次當總統時出任美國駐聯合國大使的海理(Nikki Haley)便於社媒貼文中譴責川普，說川普唱的都是「經典的俄國調調，正是普亭要的東西」。

川普的前副總統潘斯也在X社媒上貼文說，「總統先生，烏克蘭並未『發動』這場戰爭。俄國未經挑釁便發動殘忍的侵略，奪走數十萬人性命」。

一般親近川普的紐約郵報(New York Post)也開砲批評。該報21日頭版頭刊了張板著臉的普亭照片，標題寫著「川普總統：這才是獨夫」。保守派名嘴李文(Mark Levin)、夏皮羅(Ben Shapiro)也抨擊川普竄改歷史。

川普 俄國 澤倫斯基

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