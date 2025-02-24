烏歐提聯大決議譴責俄 美促撤回遭拒 另提決議案

烏戰三周年前夕，德國民眾在柏林集會聲援烏克蘭。(歐新社)

烏克蘭 在歐洲國家支持下向聯合國提案，紀念俄烏戰爭爆發三周年，但美國大力推動撤銷該提案，並另外自行提出華府草擬的決議案，顯見川普 政府與烏國的外交不睦擴大之中；另一方面，英、法兩國正在研擬方案，假如俄國 與烏國達成停火協議，打算派遣3萬名歐洲維和部隊進駐烏國。

俄烏戰爭3周年 美歐戲劇化分歧

華爾街日報(WSJ)23日報導，美國、烏克蘭各自提出決議草案，顯見美俄站同一邊，而對抗另一方的烏國與歐洲，以近些年來最戲劇化的方式，展現大西洋兩岸關係緊張。

過去一天美方外交官給歐洲各國的照會中表示，烏克蘭若在聯合國提案，華府將反對，同時施壓歐洲各國勸說基輔當局撤回其提案。

兩名歐洲外交官員表示，直到幾天前，美國還與歐洲共事，研擬烏克蘭的提案，指示做些小幅變更，並未提到美方會反對該提案；但21日美方要求烏國撤回其提案，烏國拒絕。同一時間，英、法官員要求華府修正其草案，美方也表示拒絕。

美決議案 只籲迅速結束俄烏衝突

烏克蘭提出很長的決議案，明顯譴責俄國入侵烏國。至於美國起草的決議文只有三段，只呼籲「迅速結束」俄烏衝突，另對「俄羅斯聯邦與烏克蘭衝突整個期間，人命不幸損失」。美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)21日晚發聲明證實，美方已提出自己的決議案，強調美方的前提在結束戰爭。

而英、法領袖研擬派遣3萬歐洲維和部隊的方案，其關鍵在說服美國總統川普同意美方扮演有限的軍事角色，英方形容為「撐腰」，假如駐烏歐洲部隊陷入險境，可伸手保護，同時嚇阻俄國以任何方式違反停火協議。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)下周將赴白宮與川普會談，初步測試川普是否有意願考量給烏克蘭安全保障。

歐洲官員指出，還在成形期的歐洲計畫並不要求美國部署己方軍隊到烏克蘭，畢竟川普政府已斷然排除這個可能，故新計畫只尋求取用美軍的軍事技術。例如美國可以在鄰近國家操作防空系統，保護一些烏國地區，另提供其他防空系統給歐洲國家。美國在烏國以外的軍事基地可以奉命進入戰備，以防歐洲軍隊陷入險境。

歐洲官員指出，按估計施凱爾會在27日向川普提到還在研擬中的藍圖，但不可能具體要求美方協助。24日恰逢俄國侵烏三周年，馬克宏將與川普在白宮會談，預計將勾勒更廣大、對俄烏戰爭的聯合見解，還有設法讓烏國安心。