濃度低、開採難 專家：美強取烏稀土恐無利可圖

稀土材料公司MP Materials位於美國德州沃斯堡的獨立設施上月22日被拍到其所生產的稀土金屬。（美聯社）

美國總統川普21日聲稱，與烏克蘭 總統澤倫斯基 「近乎」達成稀土 礦產協議。澤倫斯基也聲明證實此事，但說仍需要敲定相關細節確保有效性。然而，法新社報導，專家說烏克蘭有幾處礦床蘊含稀土，但這些礦床都尚未被開採，且烏克蘭的稀土濃度可能過低或難以開採，直言美國恐無利可圖。

2024年「世界礦業數據」（World Mining Data）顯示，烏克蘭是全球第40大礦產生產國，包含煤礦，而在2022年於各國鐵礦產量中排行第10。

歐盟執委會（European Commission）表示，烏克蘭是「全球重要鈦礦供應國，同時也是超過20種關鍵原物料的潛在來源」。「世界礦業數據」指出，烏克蘭是全球第8大錳礦生產國、第11大鈦礦生產國，以及第14大石墨生產國。這些礦物對於生產電池至關重要。

稀土是17種金屬化學元素的合稱，為高科技消費電子產品和軍事裝備的重要生產原料。然而，烏克蘭並非以其稀土蘊藏量聞名。川普特別宣布他想要稀土，要求達成協議，以稀土換取美國軍援烏克蘭對抗俄國。

美國地質調查局烏克蘭專家薩菲羅娃（Elena Safirova）表示，「烏克蘭有幾處礦床蘊含稀土」，但皆尚未被開採。

法國地質礦產調查局2023年也表示，烏克蘭「蘊藏大量稀土資源」，但開發「全球最大礦床之一」的諾佛波塔夫斯克礦床（Novopoltavske）可能須投資3億美元。

技術上而言，有些被烏克蘭政府列舉過的元素，包括鉭、鈮、鈹、鍶、磁鐵礦，並不在17種稀土元素之列。

另外，評比機構標普（S&P）本月表示，烏克蘭政府的一些預測是「基於蘇聯時代對於難以獲取稀土金屬的評估結果」。標普表示，由於烏克蘭稀土含量過低或難以開採，「開採烏克蘭稀土恐無利可圖」。