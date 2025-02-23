俄烏戰爭3周年 美歐各提聯大決議案

俄烏戰爭將在24日屆滿3周年，美國21日提出相關聯合國 決議草案，顯示華府與烏克蘭 和歐洲盟邦不同調；歐洲方面預計24日將他們的版本交付聯合國大會表決要求緩和局勢、儘早停止敵對行動，並根據聯合國憲章及國際法和平解決。

中央社引述路透和法新社報導，根據路透所見的美方草案，內容僅短短3段，哀悼在「俄烏衝突」期間的人員傷亡，並重申「聯合國宗旨是維持國際和平及安全並和平解決爭端」，還寫道「懇請迅速結束衝突，並進一步敦促烏克蘭和俄羅斯 實現持久和平」。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）形容美方起草是「明智之舉」。另一名不具名俄羅斯外交官員說，如果俄方的修正案在聯合國大會（General Assembly）通過，俄方將對美方的決議案投贊成票。涅班濟亞表示，在美方起草的版本於擁有193個會員國的聯大傳閱之前，美方已先知會他。

根據路透所見的烏克蘭與歐盟草案版本，內文「重申迫切需要在今年終結戰爭，並加倍外交努力以降低局勢進一步升溫的風險，實現烏克蘭全面、公正且持久的和平」。

這個版本的措辭與聯大先前的行動相比似乎力度略為減弱，批評俄羅斯時也較不直接，僅簡單提到「這場侵略」。

烏克蘭與歐盟版本強調必須落實先前的聯合國決議，要求俄羅斯從國際公認的烏克蘭領土撤軍，並堅持要俄羅斯停止敵對行動。

美方版本未提到烏克蘭領土完整，也沒點出俄羅斯是這場戰爭的根源。「國際危機組織」（International Crisis Group）專家高文（Richard Gowan）說，美方簡略的版本沒有譴責俄羅斯侵略，也沒有明確提及烏克蘭領土完整，「看起來像是對基輔當局的背叛和對歐盟的攻擊，也表現出對國際法核心原則的蔑視」。