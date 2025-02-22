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疑力挺普亭 川普拒稱俄羅斯「侵略者」 恐退出起訴俄國戰爭罪

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普21日在白宮橢圓辦公室發表講話，當天商務部長盧特尼克在副總統范斯監誓下就職。（路透）
美國總統川普21日在白宮橢圓辦公室發表講話，當天商務部長盧特尼克在副總統范斯監誓下就職。（路透）

英國每日電訊報21日獨家揭露，美國已經表示，可能會退出起訴俄羅斯入侵烏克蘭的國際行動。

根據此前新聞，在俄烏戰爭爆發三周年之際，華府據報拒絕在聯合國大會共同提出「支持烏克蘭領土完整、譴責俄羅斯的特別軍事行動」決議草案。此外，七國集團（G7）計畫24日發表譴責俄羅斯的聲明，但川普政府也表示反對稱俄國在烏戰是侵略者的措辭。

美國總統川普曾推動邀請俄羅斯重返G7，日前一度指責烏克蘭發動戰爭，甚至批評烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」，21日改口稱俄羅斯確實入侵了烏克蘭，敦促普亭與澤倫斯基合作，並澄清沒有打算5月9日出訪莫斯科的「衛國戰爭勝利日」。

根據每日電訊報的報導，西方官員表示，在籌備紐倫堡式審判俄羅斯總統普亭戰爭罪的「核心小組」（core group）國家會議上，美國特使拒絕將俄羅斯稱為「侵略者」。歐洲國家官員擔心，川普對普亭的恭維，可能會導致後者在任何和平協議中，免於承擔入侵行為的責任。

「核心小組」正領導一個由40個國家組成的聯盟，要組成一個審理侵略烏克蘭罪行特別法庭，並以二戰後對付納粹戰爭罪為藍本，但美方的立場已讓3月最後一次會議的籌備工作陷入不確定

報導指出，海牙國際刑事法院（ICC）不能起訴侵略罪，專門刑事法庭則將涉及美國與其他國家和烏克蘭一起授予管轄權，以調查侵略罪的實施者與共謀者。一位官員談到美國反對將俄羅斯稱為侵略者時表示，「除非他們確認這是侵略行為，否則不能參與」。

每日電訊報指出，失去華府支持將對該計畫的國際信譽和地位形成沉重打擊。一位歐洲外交官表示，「這是一個相當劇烈的轉變，重寫歷史與假裝俄羅斯不是發動這場戰爭的一方，這是我們根本無法，也不會同意的事情」。

美國還沒有正式退出該計劃，預計將出席3月在法國史特拉斯堡舉行的下次會議。但記者看到一分外交照會顯示，歐洲官員對美方在一系列國際會議上，宣稱俄羅斯應該獲邀重返「文明世界」（civilised world）而感到「震驚」。報導指出，歐洲各國政府現正就美國若確實如他們擔心的置身事外，導致該特別法庭的可能崩潰舉行會談。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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