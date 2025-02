疑力挺普亭 川普拒稱俄羅斯「侵略者」 恐退出起訴俄國戰爭罪

英國每日電訊報21日獨家揭露,美國已經表示,可能會退出起訴俄羅斯 入侵烏克蘭 的國際行動。

根據此前新聞,在俄烏戰爭爆發三周年之際,華府據報拒絕在聯合國大會共同提出「支持烏克蘭領土完整、譴責俄羅斯的特別軍事行動」決議草案。此外,七國集團(G7)計畫24日發表譴責俄羅斯的聲明,但川普政府也表示反對稱俄國在烏戰是侵略者的措辭。

美國總統川普曾推動邀請俄羅斯重返G7,日前一度指責烏克蘭發動戰爭,甚至批評烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」,21日改口稱俄羅斯確實入侵了烏克蘭,敦促普亭 與澤倫斯基合作,並澄清沒有打算5月9日出訪莫斯科的「衛國戰爭勝利日」。

根據每日電訊報的報導,西方官員表示,在籌備紐倫堡式審判俄羅斯總統普亭戰爭罪的「核心小組」(core group)國家會議上,美國特使拒絕將俄羅斯稱為「侵略者」。歐洲國家官員擔心,川普對普亭的恭維,可能會導致後者在任何和平協議中,免於承擔入侵行為的責任。

「核心小組」正領導一個由40個國家組成的聯盟,要組成一個審理侵略烏克蘭罪行特別法庭,並以二戰後對付納粹戰爭罪為藍本,但美方的立場已讓3月最後一次會議的籌備工作陷入不確定

報導指出,海牙國際刑事法院(ICC)不能起訴侵略罪,專門刑事法庭則將涉及美國與其他國家和烏克蘭一起授予管轄權,以調查侵略罪的實施者與共謀者。一位官員談到美國反對將俄羅斯稱為侵略者時表示,「除非他們確認這是侵略行為,否則不能參與」。

每日電訊報指出,失去華府支持將對該計畫的國際信譽和地位形成沉重打擊。一位歐洲外交官表示,「這是一個相當劇烈的轉變,重寫歷史與假裝俄羅斯不是發動這場戰爭的一方,這是我們根本無法,也不會同意的事情」。

美國還沒有正式退出該計劃,預計將出席3月在法國史特拉斯堡舉行的下次會議。但記者看到一分外交照會顯示,歐洲官員對美方在一系列國際會議上,宣稱俄羅斯應該獲邀重返「文明世界」(civilised world)而感到「震驚」。報導指出,歐洲各國政府現正就美國若確實如他們擔心的置身事外,導致該特別法庭的可能崩潰舉行會談。

