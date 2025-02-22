美媒：澤倫斯基這5件事激怒川普 讓美國想撤回軍援

美媒分析，烏克蘭總統澤倫斯基有5件事激怒美國總統川普，讓美國幾乎撤回軍事支援；圖為澤倫斯基（左）去年9月與川普（右）曾在紐約會面。（美聯社）

美國川普 政府上台後，與烏克蘭 關係愈見緊張，有消息人士透露，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）在短短九天內，因為五項事件激怒了川普及其他美國高層官員，讓川普想撤回對烏克蘭的軍事支援。

根據《Axios》報導，據六位不具名的行政官員指，澤倫斯基的言行引發了川普、副總統范斯、國務卿魯比歐以及國家安全顧問沃爾茲等官員的不滿。一名官員指出，澤倫斯基在與美方打交道時，未能理解如何運用「交易的藝術」，進而使得與美方的關係更加惡化。

報導列舉了幾項導致關係緊張的事件。2月12日，美國財長貝森特在基輔會見澤倫斯基，提出以烏克蘭的礦產資源交換美方保護的方案，澤倫斯基未能準時與貝森特會面，川普稱澤倫斯基因為「睡覺」而推遲，批評其無禮。兩天後，澤倫斯基在慕尼黑安全會議上會見范斯、魯比歐，對礦產協議提出異議並強調需獲得議會批准，這一說法令美方官員感到震驚。

2月15日，澤倫斯基公開拒絕美方的提議，並表示該方案不符合烏克蘭的主權利益，與他前一天在社交網站的較積極說法有明顯不同。接著，他批評2月18日的美俄會議未邀烏克蘭代表參與，這引發了川普在記者會上的反駁，稱澤倫斯基的行為令人失望。澤倫斯基19日回應稱川普「活在假訊息空間」。川普之後批評澤倫斯基是「沒有選舉的獨裁者」。

川普還警告，澤倫斯基「最好快點行動，不然他將失去他的國家」。

這些事件積壓後，川普幾乎決定撤回美國對烏克蘭的軍事支援。根據《紐約郵報》報導，川普的核心圈子內幾乎無人支持澤倫斯基，其中一位消息人士透露，對澤倫斯基及烏克蘭的最佳解決方案是澤倫斯基應該立刻離開烏克蘭，前往法國。

對於川普日前稱澤倫斯基為「獨裁者」，捷克總統帕維爾則批評川普，這樣的言論「極其犬儒」，並認為若要實現和平，烏克蘭需擁有強大的軍隊與加入北大西洋公約組織，即便遭到俄羅斯反對。

帕維爾在X平台上發文：「在一個已經抵抗鄰國核武強權侵略長達3年的國家，選舉還有何意義？當1/5的領土被俄軍占領，全國每日遭受炮擊時，如何舉行選舉？」

歐洲領袖也迅速譴責川普的言論。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）稱，質疑澤倫斯基的民主合法性是「錯誤且危險的」，並指出烏克蘭戰時舉行選舉是違憲的。