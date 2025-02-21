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川普稱澤倫斯基獨裁者 捷克總統續挺烏克蘭入北約

中央社布拉格21日專電
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捷克總統帕維爾（Petr Pavel）。歐新社
捷克總統帕維爾（Petr Pavel）。歐新社

美國總統川普日前稱，烏克蘭總統澤倫斯基為「沒有選舉的獨裁者」。捷克總統帕維爾則批評川普，這樣的言論「極其犬儒」，並認為若要實現和平，烏克蘭需擁有強大的軍隊與加入北大西洋公約組織，即便遭到俄羅斯反對。

川普（Donald Trump）近日在社群網站「真實社群」（Truth Social）發文表示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏克蘭人民中不受歡迎，已經「丟失」一半美國對烏克蘭的援助，並形容澤倫斯基是「一個沒有選舉的獨裁者」。川普還警告，澤倫斯基「最好快點行動，不然他將失去他的國家」。

對於川普的言論，帕維爾（Petr Pavel）在X平台上發文：「在一個已經抵抗鄰國核武強權侵略長達3年的國家，選舉還有何意義？當1/5的領土被俄軍占領，全國每日遭受炮擊時，如何舉行選舉？將這樣一個國家的總統稱為獨裁者，實在是極其犬儒。」

自2022年2月俄羅斯入侵以來，烏克蘭一直處於戒嚴狀態，因此選舉在法律層面上無法進行。烏克蘭憲法和選舉法都明確規定，戰時不得舉行選舉。

帕維爾強調，要實現和平，烏克蘭必須擁有強大的軍事實力，並最終加入北約（NAT0），即使這遭到俄羅斯的反對。

帕維爾對捷克媒體Deník N表示：「烏克蘭應該擁有一支能夠戰鬥、裝備精良的軍隊。即便只有歐洲的支持，我們仍能確保在相對短的時間內實現此目標，並展望烏克蘭未來的北約成員資格。」

帕維爾對於一些歐洲領袖提出國際維和部隊進駐烏克蘭的建議持懷疑態度。他表示：「如果這些部隊要發揮真正的威懾作用，就必須獲得戰鬥授權，而這對俄羅斯來說是無法接受的。」

針對川普的指控，澤倫斯基簡短回應，稱美國總統「生活在一個充滿虛假訊息的世界中」。

歐洲領袖也迅速譴責川普的言論。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）稱，質疑澤倫斯基的民主合法性是「錯誤且危險的」，並指出烏克蘭戰時舉行選舉是違憲的。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）駁斥川普的說法「完全荒謬」，並補充，歐洲真正的獨裁者是俄羅斯和白俄羅斯的領導人。

烏克蘭 川普 白俄羅斯

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