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控烏克蘭挑起戰端是「話術」別當真？前英相解讀川普用意

編譯梁采蘩／即時報導
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川普總統批評烏克蘭挑起俄烏戰爭，稱烏克蘭總統澤倫斯基是未經過選舉的獨裁者，一番話震撼歐洲盟友。英國前首相強生透露川普這番「話術」的真實用意。（美聯社）
川普總統批評烏克蘭挑起俄烏戰爭，稱烏克蘭總統澤倫斯基是未經過選舉的獨裁者，一番話震撼歐洲盟友。英國前首相強生透露川普這番「話術」的真實用意。（美聯社）

川普總統批評烏克蘭挑起俄烏戰爭，稱烏克蘭總統澤倫斯基是未經過選舉的獨裁者，一番話震撼歐洲盟友。英國前首相強生（Boris Johnson）解讀川普這番「話術」的真實用意。強生還指出，烏克蘭當然沒挑起戰端，稱「這就像是說美國在珍珠港襲擊日本」一樣荒謬。

Politico EU報導，川普18日嘲諷澤倫斯基是糟糕的談判者，稱他「極度無能」，還說澤倫斯基的民調只有4%，並且將2022年俄羅斯全面入侵的責任歸咎於基輔。

此番言論發生之際，美俄已開始就俄烏終戰直接談判，把烏克蘭晾在一邊。

英國前首相強生一直堅定支持烏克蘭，也曾跟川普有交情。19日他在社群媒體X上發文，一方面打臉川普言論，一方面也替他緩頰。強生表示，歐洲各國應將這些言論視為談判策略的一部分，而非川普的正式立場。

強生表示：「我們歐洲人到底何時才會停止醜化川普，然後開始幫助他結束這場戰爭？烏克蘭當然沒有發動這場戰爭。這就像是說美國在珍珠港襲擊日本。遭受暴力入侵的國家當然不應舉行選舉。英國在1935年到1945年之間也沒有舉行大選。澤倫斯基的支持率當然不可能只有4%。實際上，他的民調約和川普相當。」

強生也說，川普的言論並非為了全然符合歷史，而是要震撼歐洲，促使各國採取行動。

自2022年卸任以來，強生一直積極遊說美國共和黨高層持續支持烏克蘭。他曾與川普共進晚餐討論烏克蘭議題，並在共和黨全國代表大會與川普會面。

上周，強生指責歐洲領導人在應對美俄談判時如同「無頭蒼蠅」，並敦促他們在這場衝突的最新階段「拿出擔當，挺身而出」。

強生表示，川普的介入應促使歐洲各國聯手行動，動用遭凍結的俄國資產「來支付烏克蘭所需，並補償美國對烏克蘭的支持」。他質疑：「為什麼歐洲還不釋出普亭的資金？」

川普 烏克蘭 澤倫斯基

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