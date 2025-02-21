我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

烏克蘭占領俄境庫斯克州土地 俄國稱已奪回64%

編譯中心／綜合20日電

一名俄羅斯軍方高階將領20日表示，自烏克蘭去年8月發動逆襲攻勢，占領俄國庫斯克州邊境部分疆土以來，俄軍現已收復其中64%領土。

中央社引述法新社報導，俄羅斯軍方鮮少公布烏克蘭在庫斯克州所奪領土的面積數據，該州幅員近3萬平方公里。

俄軍第一副總參謀長魯茲柯伊（Sergei Rudskoy）告訴軍方官媒「紅星報」（Krasnaya Zvezda）：「有800多平方公里領土獲得解放，約為最初被占領疆土的64%。」

根據魯茲柯伊的說法，烏克蘭在庫斯克州仍控制400多平方公里土地。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）上週指出，烏軍在庫斯克州掌控約500平方公里土地。基輔當局將這些占領地區視為進行終戰談判的重要籌碼。

魯茲柯伊補充道，俄軍在烏克蘭的頓內茨克州（Donetsk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson），已拿下「大約75%領土」；在烏東盧甘斯克州（Lugansk），烏方控制地區「不到1%」。

魯茲柯伊還說，自今年以來，俄羅斯已再拿下逾600平方公里的烏克蘭領土。

與此同時，路透報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，他認為烏克蘭與俄羅斯戰爭停火的要素大多已具備，雙方今年可能停火。

布達諾夫並未進一步說明。烏克蘭官員大多駁斥俄烏停火的構想，甚至警告停火只會給俄羅斯更多時間重新武裝，為進一步的侵略行動做準備。

布達諾夫說：「停火將會持續多久？效果如何？這又是另一個問題。」

烏克蘭 俄羅斯 邊境

上一則

加拿大建首條高鐵 東部城市往來時間將減半

下一則

埃及又發現法老墓 屬圖坦卡門祖先 距今3500年

延伸閱讀

烏克蘭反攻占領庫斯克州土地 俄羅斯稱已奪回64%

烏克蘭反攻占領庫斯克州土地 俄羅斯稱已奪回64%
北韓2戰俘揭赴俄內幕「以為留學訓練」未來想到南韓生活

北韓2戰俘揭赴俄內幕「以為留學訓練」未來想到南韓生活
俄兵疲掠地放緩 澤倫斯基曝：普亭或今夏攻這2國

俄兵疲掠地放緩 澤倫斯基曝：普亭或今夏攻這2國
澤倫斯基提議和俄羅斯交換領土 克宮：不可能

澤倫斯基提議和俄羅斯交換領土 克宮：不可能

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊