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俄同意與美重啟對話 不接受北約成員國部隊赴烏維和

中央社莫斯科20日綜合外電報導
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克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透

俄羅斯今天表示，已同意就所有議題與美國恢復對話，包括與烏克蘭交換戰俘。莫斯科也強調，「無法接受」北大西洋公約組織（NAT0）成員國派兵至烏克蘭進行維和任務。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「已決定開始恢復俄羅斯與美國的各方面對話。」俄美兩國18日在沙烏地阿拉伯進行會談後，雙邊關係破冰。

另外，針對美國總統川普敦促烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）就結束俄烏衝突一事「快速行動」，克宮今天同時表示「絕對」同意。

培斯科夫說：「我們已說過，相較於（美國）前政府，形勢對我們更加有利，我們絕對同意美國政府的立場。」

路透報導，克宮今天還表示，英國計劃就可能的維和任務派遣部隊赴烏克蘭，對此俄羅斯「不能接受」，並將密切關注英國首相施凱爾（Keir Starmer）的相關表態。

施凱爾日前表示，英國「已準備好且願意」派英軍赴烏克蘭，以在某種程度上作為莫斯科和基輔停火協議的安全保障。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，施凱爾計劃向川普提議由歐洲派遣少於3萬名士兵到烏克蘭，換取美國同意保護這支部隊。

培斯科夫表示，「無法接受」這項提議，因為維和部隊將包含北約成員國部隊，這將對俄羅斯的安全帶來影響。

「這引起我方的擔憂，因為我們說的是派遣軍事特遣隊…北約軍事特遣隊最後可能被派往烏克蘭。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

烏克蘭 俄羅斯 施凱爾

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