歐盟籲川勿掉普亭陷阱「歐洲不同意的俄烏和平方案將失敗」

歐盟外交首長卡拉斯提醒川普政府勿邁入普亭的陷阱，並直言若美國片面達成一些歐盟不同意的俄烏和平方案，將因歐盟不執行而失敗。(歐新社)

歐盟 外交首長卡拉斯提醒川普政府，勿邁入普亭的陷阱，並直言若美國片面達成一些歐盟不同意的俄烏和平方案，將因歐盟不執行而失敗；歐洲學者也示警，近日事態發展證明，普亭能夠形塑川普的想法。

歐洲政媒學界近期焦點幾乎都集中在一個議題：如何讓歐洲在俄烏和平談判中的角色不被邊緣化。

歐盟執行委員會執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在「歐洲動態」專訪中釋放強烈訊息：「歐洲不同意的方案將只會失敗，因為它不會被執行」。

針對美國國務卿魯比歐和俄國外交部長拉夫羅夫18日天在沙烏地阿拉伯進行雙邊會談，卡拉斯直言「俄羅斯 是贏家」，因為俄國擺出的姿態是「現在所有人都要來找我們，而且拿出我們要的東西（來談）」。

卡拉斯是前愛沙尼亞總理，也是歐洲領導圈裡鮮明的對俄強硬派，她強調在和平談判開始前，不應把俄國的主要訴求交出去，這不是好的談判技巧。卡拉斯認為，第一步是要對俄施壓，而歐洲應聚焦在軍援烏克蘭 ，使他們有能力對壞方案說不，「在戰場上愈強大，在談判桌後面就會愈強大」。

美國會否以解除經濟制裁來交換俄國承諾，是浮上檯面的議題之一，而歐盟實施的對俄制裁影響力大於美國，被視為歐盟能介入談判的籌碼。

卡拉斯強調，制裁是一張有力的牌，放棄它並不明智。她說，俄羅斯希望解除制裁，證明了制裁對俄有效，因此歐洲不該低估本身的力量。

當前美俄的雙邊互動排除了烏克蘭和歐洲國家，使歐洲近來多個論壇或會議彌漫著悲觀氣氛。

另外，歐盟外交官表示，歐盟特使19日就第16輪對俄制裁方案達成共識，內容包括禁止原生鋁進口、限制遊戲機銷售，並在制裁名單中新增73艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的船隻。

歐盟外交部長將於24日，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭三周年，正式通過這個範圍廣泛的制裁方案。

另據英國每日電訊報報導，美俄高階外交官18日會談，並未邀請烏克蘭總統澤倫斯基，會後不久，川普便喊話認為烏克蘭該舉辦選舉了。該報導以「和平可能以澤倫斯基下台為代價」為題，引起俄羅斯可能利用選舉把澤倫斯基趕下台，以扶植親普亭政權的候選人，並接受對俄羅斯有利的和平條款等討論。